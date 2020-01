Szavazás a Hír TV-n: mit gondolnak a gyöngyöspatai roma kártérítési ügyről?

Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy az utóbbi évek felzárkózási programja sikeres volt, és a mostani ítélet ezt veri szét.

A magyar emberek támogatják, hogy segély helyett munkát adjunk. A felzárkóztatást is mindenki támogatja, és az ingyen étkezést is. A magyarok nem rasszisták. Keresik a magyarok az együttműködés minden útját, de azt senki nem fogadja el, hogy pénzt adunk a semmiért.

Egy szerencsétlen bírói ítélet született, ráadásul a pert indítóknál is a Soros-szervezeteket találjuk