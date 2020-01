Százhetvenre nőtt a halálos áldozatok száma Kínában

Közülük 162-en a ragály gócpontjában, Hupej tartományban haltak meg.

A koronavírus, amely csütörtökre bizonyítottan elért valamennyi kínai tartományt, eddig több mint 7800 embert fertőzött meg Kínában (Hongkongot nem számítva), többet, mint a SARS-járvány (súlyos akut légzőszervi szindróma) 2003-ban (5327). A betegek közül csütörtökig 170-en vesztették életüket, 1239 embernek az állapota válságos.

A vírus világszerte jó tucatnyi országban bizonyítottan fertőz,

emberről emberre terjedt Japánban, Németországban, Tajvanon, Vietnamban és Dél-Koreában. Csütörtökön a Fülöp-szigetek és India is jelentette az első megbetegedést.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti bizottsága újabb tanácskozást tart csütörtökön annak eldöntésére, hogy a gyorsan terjedő járványt nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánítsák-e. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója mély sajnálatát fejezte ki, amiért az ENSZ szakosított egészségügyi szervezete a múlt héten több jelentésében is magas helyett mérsékeltnek minősítette a vírus jelentette globális veszélyt.

Oltóanyag: három hónap múlva indulhat a tesztelés

A vuhani egészségügyi dolgozók „sürgős” felhívást tettek közzé, amelyben védekező eszközök, így műtősmaszkok, gázmaszkok, védőköpenyek és szemüvegek adományozását kérték, amelyekből kifogyóban vannak a készletek.

Csütörtökön Dél-Korea 5 millió dollárt ajánlott fel orvosi felszerelésekre Vuhannak. A 11 milliós város egy hete egészségügyi zárlat alatt van, leállították a városból kimenő légi, vasúti és autóbusz-közlekedést.

A vírus elleni védőoltás kifejlesztése nagy iramban folyik, de Li Lan-csüan neves járványügyi szakértő szerint legalább három hónapra van szükség, amíg megkezdhetik az oltóanyag hatékonyságát bizonyító kísérleteket.

A Hszinhua kínai állami hírügynökségnek adott interjúban Li Lan-csüan, a fertőző betegségek diagnosztizálásával és kezelésével foglalkozó állami intézet vezetője elmondta, hogy a vakcina kifejlesztésére alkalmas két vírustörzset izoláltak.

Nem repülnek a legnagyobb légitársaságok

A vírus terjedésével párhuzamosan egyre több légitársaság – közöttük a Lufthansa német, a SAS skandináv, a brit British Airways, a francia Air France, a holland KLM, a finn Finnair, az amerikai American Airlines, az egyiptomi El Al és EgyptAir, valamint a legnagyobb indiai fapados cég, az IndiGo – függesztette fel egyes vagy összes kínai járatát.

Több nagyvállalat, így az Starbucks amerikai kávézó és az IKEA svéd bútoráruház zárta be kínai üzleteit, egy sor multinacionális cég pedig ideiglenesen bezárta kínai irodáit vagy megtiltotta munkatársai számára a kínai utazást.

Bezárkóznak és menekítik polgáraikat az országok

A kongói állampolgárok számára a kormányuk megtiltotta a kínai utazást. Az orosz miniszterelnök rendeletet írt alá a kínai határszakasz lezárásáról. Vietnam leállította a vízumok kiadását kínai turisták részére, és nem támogatják a kínai-vietnami határon át történő kereskedelmet sem – közölte csütörtökön a vietnami kormány.

Japán, Ausztrália, az Egyesült Államok és más országok után Nagy-Britannia, Németország, Szingapúr, Indonézia és Új-Zéland is megkezdte a járvány gócában rekedt állampolgárai kimenekítését.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten elmondta, hogy francia segítséggel hozhatják haza a Vuhanban rekedt magyarokat, az őket szállító repülőgép péntek hajnalban indulhat a kínai városba. Jelenleg nyolc magyar állampolgár tartózkodik a lezárt Hupej tartományban, hatan Vuhanban, ketten más városokban. Ők mind jól vannak, nem betegedtek meg, és közülük heten szeretnék elhagyni Kínát – közölte az államtitkár.

Kína elutasította az általa kínai területnek tekintett Tajvan kérését, hogy chartergéppel evakuálják a Vuhanban rekedt tajvaniakat.

Hongkongban az elmúlt napban 95 páciens került kórházba a koronavírus-fertőzés gyanújával.

Borítókép: Védőmaszkért állnak sorban vásárlók a dél-kínai Kuanghszi Csuang autonóm terület székvárosában, Nanningban 2020. január 29-én