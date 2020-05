Szigorodik a magyar fegyvertörvény

Uniós jogszabályhoz igazodnak majd a tiltások.

Az európai uniós jogszabályok miatt átfogó fegyvertörvény módosítás lesz Magyarországon is. A hazai jogszabály tervezete a három év múlva általánossá váló európai szabályokhoz mérten enyhébb, ráadásul nincs visszamenőleges hatálya – írja a Magyar Nemzet.

Három év múlva nem lehet vásárolni majd gumilövedék kilövésére alkalmas riasztó fegyvereket magánszemélynek. A már kint levő gáz- és riasztó fegyverek megszerzése, tartása, viselése tekintetében nem lesz változás. A taktikai sportlövészet művelőire is érvényesek lesznek az új előírások, a jellemzően hadi fegyverekből kialakított félautomata, nagy tárkapacitású fegyverek területén is szigorítás lesz, a 6 lőszer befogadásánál nagyobb tárak használatát is betiltják.

Az új szabályozás részleteit kormányrendelet határozza majd meg, ami az uniós jogigazodás szerint a magyarországi gyártókra és a kereskedőkre is érvényes lesz.

Április 29-én éjjel nyújtotta be az Országgyűlésnek a miniszterelnök-helyettes és a belügyminiszter az uniós irányelvekhez idomuló fegyvertörvény-módosító tervezetet. A hazai módosítás az általános európai szabályokhoz mérten így is kifejezetten enyhe, az EU-s minimumra törekvő javaslat lett, melynek nincs visszamenőleges hatálya.

A hazai jogszabálytervezet többek közt annyival lesz megengedőbb az Európai Unió direktíváinál, hogy Magyarországon nem minden lőfegyver kerül átkategorizálásra.

A magyar lőfegyvertartóknak nem kell új műszaki kártyát, vagy engedélyt kérni e lőfegyverekre, ez a rendelkezés a már kiadott engedélyek esetében nem hoz változást.

Az új törvény szerint forgalmazása, tartása, viselése is tilos lesz azoknak a gáz-riasztó fegyvereknek, melyek dobtárába gumilövedék vagy pirotechnikai eszköz-rakéta – szerelhető és ezek kilövésére alkalmas. Mivel sem ezek a fegyverek, sem a jogszabályban tiltott lövedékek törvényesen nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba a gyártásuk is értelmetlenné válik.

Az új EU elvekre épülő megújuló magyar szabályozás szerint 2023 január 1.-től csak szigorúbb technikai kritériumoknak megfelelő gáz- és riasztó fegyvereket lehet majd szabadon forgalomba hozni.

A dísz- vagy emléktárgyként tartott lőfegyverek esetében sem változik a szabály, vagyis a hatástalanításnak olyan mérvűnek kell lennie, mely lehetetlenné teszi, hogy a hatástalanított fegyvert újra élesíthessék. A szabályozás szerint ez a cső többszöri, kereszt irányú átfúrását, a töltény csőbe helyezését megakadályozó eltávolíthatatlan tömítést, a zárszerkezet és az elsütőbillentyű visszafordíthatatlan fixálását jelenti.

A muzeális lőfegyverek megszerzésének és tartásának a rendszere nem változik.

A taktikai sportlövészetnél használt fegyverek tárkapacitásra vonatkozó tervezett korlátozása mellett a versenyszabályokban is várható szigorítás az EU tagállamaiban, így nálunk is. Hogy a sportlövők ne essenek kísértésbe az engedélyezett töltényszámnál több lőszer befogadására képes tárak tartása önmagban is jogsértésnek minősülhet.

A 2023 január 1-ei bevezetésre tervezett EU direktíva kötelezővé teszi a kiadott lőfegyvertartási engedélyek öt évenként felülvizsgálatát is. Ez a szabályozás automatikus rendszer szerint működhet majd. A hatóság saját hatáskörében, az engedéllyel rendelkező polgár bevonása nélkül hajtja ezt végre, s csak akkor jelez, ha a feltételek a továbbiakban már nem állnak fenn, vagyis az engedélyt bevonják.

Borítókép: illusztráció