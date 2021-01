Szijjártó: 2021-ben is megvédjük a magyar érdekeket (videó)

A világjárvány mellett az illegális bevándorlás lesz a másik leglényegesebb kihívás idén.

A kormány 2021-ben is megvédi a magyar érdekeket – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

Szijjártó Péter azt mondta, 2020 egészen biztosan szerepelni fog minden történelemkönyvben a koronavírus-járvány és hatásai miatt, de ugyanez az idei évre is igaz lesz, ugyanis folytatódik a küzdelem a pandémia ellen.

Ezen harc során a kormány idén is megvédi majd a magyar nemzeti érdekeket, és semmilyen nyomásgyakorlásnak nem fog engedni – hangoztatta.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy „továbbra is két lábon állunk” az oltóanyag-beszerzés ügyében.

„Minden egyes sikerrel kecsegtető vakcinafejlesztésnél ott vagyunk, legyen az tőlünk nyugatra vagy keletre” – mondta.

Hozzáfűzte: ha valahol a világon biztonságos oltóanyagot kísérleteznek ki, a kormány mindent megtesz azért, hogy az minél gyorsabban a magyar emberek rendelkezésére álljon.

„Továbbra is megvédjük magunkat mind a déli határon, mind pedig Brüsszelben az illegális migrációval szemben” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Úgy vélekedett: egészen biztos, hogy a világjárvány mellett az illegális bevándorlás lesz a másik leglényegesebb kihívás idén. Brüsszel migrációbarát politikája folytatódik, ennek nyomán újabb migrációs nyomásra kell felkészülni.

A migrációs folyamatok sajnos már nemcsak kulturális és biztonsági kockázatot jelentenek majd, hanem járványügyit is – mondta.

Ezért a kormány idén is mindent megtesz az illegális bevándorlás ellen. Megvédi a déli határt, valamint az álláspontját Brüsszelben: Magyarországra továbbra sem léphet be egyetlen migráns sem. A kabinet továbbra is mindent megtesz a magyar munkahelyek védelméért – közölte.

„Jelenleg 78 nagyvállalati beruházásért versenyzünk, és emellett újabb, több mint 300 milliárd forintnyi hitelt fogunk biztosítani azon magyar vállalatok számára, amelyek megpróbálják kihasználni a világgazdasági, világpiaci változásokból fakadó lehetőségeket” – közölte a tárcavezető.

„Hiszen pontosan tudjuk”, hogy a magyar gazdaság exportorientált: annál jobban teljesít, minél többet tudnak exportálni a magyar cégek. Ahhoz azonban, hogy a gazdaság jól teljesítsen, arra van szükség, hogy az emberek dolgozzanak, ehhez pedig meg kell védeni az egészségüket és a munkájukat – mondta Szijjártó Péter.