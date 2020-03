Szijjártó: általánossá vált Európában a 2015-ös magyar migrációs álláspont

Az Európai Unió külügyminisztereinek tanácskozásán Zágrábban olyan dokumentumot fogadtak el a résztvevők, amely szerint meg kell védeni a külső határokat, teljes szolidaritásról kell biztosítani Görögországot, továbbá a felek nem tolerálják az illegális határátlépéseket – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

„Mi 2015-ben is pontosan szó szerint ezt mondtuk, akkor ezért a XX. század legsötétebb korszakának diktatúráival hasonlítottak össze minket” – jegyezte meg, hozzátéve: hogy

„ma pedig gyakorlatilag az Európai Unió pontosan ezt mondja, mára mainstream európai állásponttá vált”.

Szijjártó Péter elmondta, hogy most az Európai Unió azonnali segítségről döntött Görögország számára, amit Magyarország is támogat. Magyarország támogatja azt is, hogy Törökország támogatást kapjon az uniótól, de – mint megjegyezte – Magyarország soha semmilyen támogatást nem kapott az uniótól, amióta megépítette a határkerítését, „amióta rendőrök és katonák százai, ezrei szolgáltak a határon, és mindez jóval több mint 1 milliárd euróba került most már”.

„Tehát létezik egyfajta kettős mérce, ez teljesen egyértelmű”

– jelentette ki, hangsúlyozva:

„nekünk nem Brüsszel rólunk kialakított véleménye számít, hanem az, hogy meg tudjuk védeni, megvédjük a magyar emberek és Magyarország biztonságát”.

Magyarország az elmúlt öt évben ezt tette, a kerítésépítéssel és fenntartásával, a rendőrök és honvédek határra történő telepítésével elérte azt, hogy Magyarországra illegális bevándorló ne jöhessen be – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter leszögezte:

„egy dolog biztos, hogy ha kapunk pénzt, ha nem, mi megvédjük a határunkat”.

Az új típusú koronavírus fertőzés okozta járványról szólva hangsúlyozta, érdemes elkerülni Észak-Olaszországot, ha valakinek azonban halaszthatatlan az utazása, alaposan tájékozódjon a korlátozó intézkedésekről.

„De jobb lenne, ha a következő hetekben, hónapokban egyetlen magyar sem utazna Észak-Olaszországba”

– mondta a külügyminiszter.

A legfrissebb intézkedések szerint az olasz hatóságok leállítják a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

Minden külföldre utazótól pedig azt kérte Szijjártó Péter, hogy regisztráljon a konzuli védelemre, amellyel könnyen és gyorsan el tudják érni és segítséget tudnak adni a külföldön lévő magyaroknak.

A jelenlegi állapotok szerint 8 magyar tartózkodik a világ négy különböző országban karanténintézkedés alatt, velük folyamatos a kapcsolat.