Szilágyi Péter: felbecsülhetetlen erő rejlik a diaszpóra magyarságában

A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak nagyon jó kapcsolata van a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel, sok programjukat támogatták már – mondta a miniszteri biztos, de két új, saját kezdeményezést is bejelentett: hamarosan beindul a magyarországi középiskolákban és felsőoktatási intézményekben továbbtanulni kívánó diaszpórában élő fiatalokat támogató program is. „A vesztes XX. század után a XXI. század a magyarság évszázada lesz” – összegzett Szilágyi.

A 10 és 29 év közötti, diaszpórában élő magyar fiatalok nemzeti öntudatának erősítését kulcskérdésnek nevezte Szilágyi Péter, és méltatta a Rákóczi Szövetség tanulmányút-programját, melynek keretében a diaszpórában élő magyar fiatalok a történelmi Magyarország területére is eljuthatnak.

A Kőrösi Csoma Sándor-programról elmondta, hogy 2013-as indulásakor 47 ösztöndíjas segítette a diaszpóra magyar közösségeinek munkáját, mára viszont háromszor ennyien vannak a KCSP-sek. Az általuk segített „közösségeket – civil szervezeteket, cserkészeteket, egyházakat, hétvégi iskolákat és néptánccsoportokat – sikerült bekapcsolni a nemzet vérkeringésébe”, jelentette ki a miniszteri biztos. Szilágyi tud olyan, Észak-Argentínában élő magyarról is, aki a Kőrösi-programnak köszönhetően vált magyar állampolgárrá.

„Körülbelül 2,5 millió honfitársunk él diaszpórában. Számukra a változás szembetűnő, mert volt olyan időszak, amikor az anyaország lemondott róluk, létezésüket is tagadta, később pedig nem kaphatták meg a kellő figyelmet. Ebben viszont az elmúlt tíz év során jelentős változás történt, és az évtizedes munkánk gyümölcse lassan beérik” – mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a Magyar Nemzetnek. Úgy fogalmazott: a diaszpóra magyarsága ma a nemzet része, és az anyaország ekként is tekint rá.

Ma a nemzet része, és az anyaország ekként is tekint rá.