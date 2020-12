Szilveszterkor változik a közösségi közlekedés

A MÁV és a Volánbusz vasárnapi közös közleménye szerint a vonatok december 31-én a pénteki, január 1-jén a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi, a Volánbusz járatai december 28. és 31. között a tanítási szüneti munkanapi, január 2-án a szabadnapoknak megfelelő, 3-án a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint járnak.

Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy egyes településeken a helyi járatok ettől eltérően közlekedhetnek.

December 28-től 31-ig a Budapest-Győr, a Tatabánya-Oroszlány, a Budapest-Pusztaszabolcs és a Budapest-Veresegyház-Vác, valamint a Budapest-Esztergom vasútvonalon a hétvégi menetrend szerint járnak a vonatok. Utóbbinál két hajnali járat nem közlekedik majd. A budapesti elővárosi járatok a Budapest-Székesfehérvár, a Budapest-Vác-Szob, a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Újszász-Szolnok, valamint a reggeli időszakban a Budapest-Lajosmizse és a Budapest-Kunszentmiklós-Tass vonalon a munkanapi rendtől eltérően, ritkábban közlekednek.

Az InterCity vonatok az utazási igényeknek megfelelően – a lehetőségekhez képest – több kocsival közlekednek az utazási csúcsidőszakokban.

A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt január 3-án éjfélig vehetik igénybe – írták.

A Volánbusz egyes pénztárai január 3-ig a megszokottól eltérően tartanak nyitva. A pénztárak ünnepi nyitvatartási ideje a társaság honlapján érhető el.

A megnövekvő forgalom miatt a Volánbusz is azt javasolja, hogy a menetjegyeket elővételben, online és mobilon vásárolják meg az utazók.

A közlekedési társaságok továbbra is arra kérik az utazókat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentéséért pedig részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőséget. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a járműveken, az állomásokon és a megállóhelyeken is kötelező a maszkviselés.