Szivárványszínekbe öltöztek az EU-intézmények

– fogalmazott Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa az Európai Parlament (EP) LMBTQI-jogokkal foglalkozó munkacsoportjának hétfői eseményén, amit a homofóbia, a transzfóbia, a bifóbia és az interfóbia elleni világnap alkalmából tartottak. A máltai baloldali politikus egyúttal üdvözölte, hogy az uniós parlament még tavasszal az LMBTQI- (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális) közösség tagjainak szabadságát biztosító övezetté minősítette az egész Európai Uniót – írja a Magyar Nemzet.

Mint a beszélgetésen fogalmazott, ennek a határozatnak ugyanakkor érvényt is kell szerezni, hiszen elfogadhatatlan, hogy egyes tagállamokban LMBT-mentes övezetek működnek, máshol pedig kampányt folytatnak a genderideológia ellen. Dalli szerint a bizottság elvárja a tagállamoktól, hogy a tavaly ősszel meghirdetett uniós LMBTQI-stratégia alapján saját cselekvési tervekkel álljanak elő az esélyegyenlőség érdekében.

Árulkodó, a biztos a homofóbia elleni világnap alkalmából Magyarországon a Telex.hu portálon jelentetett meg véleménycikket hétfőn, amelyben arra kérte a tagállamokat és azok lakosságát, hogy a civil szervezetekkel karöltve szintén álljanak be az EP kezdeményezése mögé, és „együtt valósítsák meg az LMBTQI-személyek szabadságát biztosító övezetet”. Az EU-intézmények is szivárványba öltöztek a világnap alkalmából, többek között az uniós parlament és bizottság brüsszeli épületeire is felhúzták az LMBT-lobogót.

On #IDAHOT2021 the colours of the rainbow 🏳️‍🌈 are shining bright.

I stand firmly, and proudly, for a true #UnionOfEquality.

In the EU 🇪🇺 you should be able to be who you are, live and love freely. pic.twitter.com/MgubzcCtmT

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 17, 2021