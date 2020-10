Templom tetejéről akarta letörni a keresztet egy férfi Angliában (videó)

Megdöbbentő videó kering az interneten arról, ahogyan egy férfi fényes nappal egy templom tetejéről megpróbál letörni egy embernagyságú keresztet a kelet-angliai Romfordban.

A romfordi Chadwell Heath baptista templom volt a célpontja egy fiatal férfinak vasárnap, aki az épület tetején lévő fakeresztet próbálta meg letörni a helyéről fényes nappal. A keresztény szimbólum körülbelül akkora volt, mint a tettes, így a férfi nehezen bírt vele – tudósított róla a V4NA hírügynökség.

A rendőrök hamar kiérkeztek a helyszínre, ahol letartóztatták az elkövetőt, aki azóta is őrizetben van. Az ügyben megszólalt a templom lelkésze, James Thomas is, aki az interneten azt írta az esetről, hogy a tettesnek mentális problémái voltak. Mivel súlyos kár nem esett, és a keresztet is meg lehet javítani, Thomas atya inkább a tettes egészsége miatt aggódik.

This happened in chadwell heath today Cc @Ig1Ig3 pic.twitter.com/QK5TRAPpy5 — London & UK Crime (@CrimeLdn) October 18, 2020

Többen annak adtak hangot az interneten, hogy a keresztet megrongáló férfi muszlim lehetett. Egyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a radikális iszlám európai terjedését meg kell állítani, mert folyamatosan rombolja a kontinens kultúráját.

Ze slopen onze cultuur en onthoofden onschuldige mensen. Heel Europa is de klos. Onze regeringen slapen verder maar ik niet: de Islam hoort niet bij ons!! #StopIslam pic.twitter.com/zhnp7QwLH3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 18, 2020