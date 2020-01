Tényleges életfogytiglanra ítélték a zsámboki gyilkost

Kora reggel az elsőrendű vádlott elmondta munkatársainak, mások mellett a másodrendű vádlottnak is, hogy megölt egy idős nőt.

Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Budapest Környéki Törvényszék pénteken, első fokon azt a férfit, aki 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt a Pest megyei Zsámbokon. Az ügyben bűnpártolás miatt a gyilkos fiatalkorú ismerősét is elítéltek.