Tizenötezren mondtak eddig nemet Krekó Péter uszítására

Kocsis Máté is Bayer Zsolt petíciójának az aláírására buzdít.

Eddig már 15 320-an írták alá Bayer Zsolt publicista petícióját a CitizenGo felületén, amely arra szólítja fel a magyarokat, hogy ne tűrjék tovább a Krekó Péter-félék becstelenségét, sem a hozzá hasonlók cinkosságát – írja a Magyar Nemzet.

A mai magyarországi baloldal stratégiája nem kevesebb, minthogy el kell venni az emberek kedvét a védőoltástól, ennek következtében a járvány majd tovább szedi áldozatait, és ezért a társadalom majd a kormányt fogja megbüntetni – értsd: így nyerhetik meg a következő választásokat

– emlékeztetett korábban a Magyar Nemzet publicistája, aki azt is megjegyezte: azt látjuk, hogy a magyarországi baloldal egy emberként fogott hozzá megvalósítani a krekói stratégiát, s ezzel ez a baloldal pontosan ugyanolyan szégyenteljes gazemberré lett, mint amilyen a stratégája, amilyen maga Krekó Péter.

Mi, felelősen gondolkodó magyar állampolgárok és hazaszerető emberek nem tűrhetjük szótlanul mindezt! Mert felelősek vagyunk egymásért, gondoljunk bármit a világról, politikáról, hitről, Istenről vagy emberről.

A baloldali Political Capital elemzőközpont vezető munkatársa december végén a brüsszeli Politiconak nyilatkozva kijelentette: – Ha az emberek nem oltatják be magukat, azért Orbán lesz a hibás, a kormánynak így is az egyik legnagyobb halálozási aránnyal kell szembenéznie az EU-ban, valamint azzal a lehetőséggel is, hogy egyesül az ellenzék a 2022-es parlamenti választások előtt.

Krekó Péter emellett arról is beszélt, hogy „ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor [Orbánnak] kell viselnie a politikai következményeket”. Vagyis a nyilatkozat alapján az összegyurcsányozott baloldalnak mindössze az a dolga, hogy ­aláássa a vakcinába vetett bizalmat. Lapunk korábban arról is írt, hogy ha a baloldal megfogadja az elemző tanácsát, akkor olyan dologra készülnek, amelyre 1956 óta nem volt példa: magyarokat áldoznak fel a hatalomra jutás oltárán. Krekó véleménye után nem sokkal a Jobbik kiadott egy közleményt, amelyben tiltakozott a koronavírus elleni orosz vakcina hazai használata ellen.