Több embert halálra késeltek az angliai Readingben

Több embert megkéseltek a dél-angliai, Londontól nyugatra fekvő Reading városában – jelentette a brit sajtó szombaton.

A rendőrség tájékoztatása szerint egységeik a helyszínen, a Forbury Gardens nevű parkban vannak, és vizsgálják a történteket. Jason Brock, a readingi tanács vezetője arra szólította fel az embereket, hogy a „súlyos incidens” miatt kerüljék a környéket.

Szemtanúk szerint

A helyi rendőrség azt kérte, hogy senki ne osszon meg a közösségi médiában spekulációkat vagy videofelvételeket az incidensről.

Priti Patel brit belügyminiszter az eset után mély aggodalmának adott hangot.

A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap online kiadása meg nem nevezett forrást idézve azt írta, hogy

Őket a közeli Royal Berkshire kórházba szállították.

A lap forrásai szerint

A Sky News brit hírtelevízió szombat éjjel azt közölte, hogy egy embert a helyszínen őrizetbe vettek. A területileg illetékes rendőrség – Thames Valley Police – szombaton késő estig nem erősítette meg ezeket az értesüléseket.

The view from Forbury Retail Park with Forbury Road cordoned off and a heavy police presence #rdguk #Reading pic.twitter.com/TOlIPpcH9x

— Claire Gould (@ClaireLJG1987) June 20, 2020