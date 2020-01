Több helyen okozott áramkimaradást a télies időjárás

A rendőrség a honlapján azt írta: Bács-Kiskun megye több településén a rendőröket is kivezényelték. A közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a bűncselekmények megelőzése céljából az áramszolgáltatás visszaállításáig folyamatos a rendőri jelenlét Csólyospáloson, Fülöpjakabon, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Tiszaalpáron.

A közép- és nagyfeszültségű hálózaton is előfordulnak rövidebb-hosszabb idejű áramkimaradást okozó hibák, de kollégáik napok óta megerősített létszámmal dolgoznak ezek elhárításán.