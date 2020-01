Több mint 60 év után először választottak tartományi kormányzókat Kubában

A változtatások azonban nem jelentik azt, hogy az ország a nagyobb mértékű demokrácia felé mozdulna el, mivel továbbra is a Kubai Kommunista Párt az egyetlen engedélyezett párt a szigetországban.

A karibi szigetország 15 tartományát egy-egy kormányzó és kormányzóhelyettes vezeti. A tisztséget az új alkotmányban vezették be ismét.