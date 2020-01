Több tucat rab szökött meg egy paraguayi börtönből

Pérez elmondta, hogy 75 rab szökött meg a börtönből, és mindegyikük a PCC-hez tartozik. A fegyver- és kábítószer-kereskedelemhez köthető PCC a Brazíliával határos Amambay megye székhelyén, Pedro Juan Caballero városában aktív. A tárcavezető szerint a szökevények között lehet a szervezet egy éve Brazíliában őrizetbe vett, „Minótaurosz” néven ismert vezetőjének több helyettese is.

