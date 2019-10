Halálos áldozatai is vannak a németországi lövöldözésnek (videó)

A Szász-Anhalt tartományi város rendőrsége közölte, hogy a feltételezett elkövetők autóval menekültek el a helyszínről. Szemtanúk szerint az egyik elkövető harctéri öltözetben volt, és gépkarabélyt viselt. Kicsivel később elfogtak egy embert a támadással összefüggésben.

Photos of the alleged synagogue attacker in #Halle #hal0910 https://t.co/DHI7wVDmoF pic.twitter.com/YgoavxSQCB

A V4NA hírügynökség összefoglalójában is olvashatunk arról, hogy a rendőrség Twitter-bejegyzésben kérte:

Halle vasúti pályaudvarát rendőrségi nyomozás miatt lezárták, késésekre lehet számítani a térségben.

#BREAKING Death toll in #Halle shooting rises to 2, the shooter is on the run, according to #Germany police. The shooting occured during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish tradition pic.twitter.com/ekGmJxRoA5

A Bild című lap a hírportálján azt írta, hogy egy zsinagógánál nyitottak tüzet, és kézigránátot hajítottak egy zsidó temetőre.

A lövöldözők elmenekültek, de a rendőrség üldözőbe vette őket, és

Egy videó is kikerült az elkövetőről, aki bizarr nyugalommal lövöldöz az őt üldöző rendőrökre:

Truly bizarre video of #Halle shooter, who seems very calm, even slowly reloading, and almost randomly shooting.

Please don't speculate on motives. At this time we have NOTHING to go on. https://t.co/IWnzaeXNL6

