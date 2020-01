Többtucatnyian megsérültek az újabb tüntetéseken Libanonban

Libanonra a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nyomást gyakorol, hogy vezessen be megszorító intézkedéseket a pénzügyi támogatás ellenében. A közel-keleti ország államadósságának aránya az egyik legnagyobb a világon, a GDP (bruttó hazai termék) körülbelül 150 százalékának felel meg.

„Nincs több békés tiltakozás, mivel politikusaink továbbra is figyelmen kívül hagyják követeléseinket” – mondta az egyik tiltakozó egy helyi televíziós csatornának.