Továbbra is gyerekeket toboroznak a kolumbiai fegyveres csoportok

2017 és 2019 között 311 esetet regisztráltak, amikor fegyveresek fiatalkorúakat soroztak be.

A különféle kolumbiai fegyveres csoportok továbbra is következetesen toboroznak gyerekeket, akiket aztán „ágyútöltelékként vagy kémekként” vetnek be, és szexuális zaklatások veszélyének is ki vannak téve – derült ki a Humanidad Vigente, az Oxfam és a Benposta Nacion de Muchachos jogvédő csoportok közös, csütörtökön közzétett jelentéséből.

A dokumentum szerint

1985 és 2019 között több mint 7400 gyereket soroztak be a dél-amerikai ország milíciái.

A fegyveres konfliktusban emellett 16 249 fiatal vesztette életét.

A három jogvédő csoport együtt alkotja a Serdülők és Gyerekek Jóléte és Jogai Védelme Megfigyelőközpontja (OPROB) nevű szervezetet.

„Kolumbiában a fiatalok toborzása elterjedt és rendszeres gyakorlat, amely a fegyveres konfliktusok követelményeivel együtt változik” – mondta Olga Silva, a Humanidad Vigente szóvivője.

„Fenyegetések, jobb élettel kapcsolatos üres ígéretek, a milíciák jelenléte az iskolákban, valamint a kormányhatalom gyengesége, illetve nem érvényesülése ahhoz vezetett, hogy gyerekek ezrei csatlakoztak a fegyveres csoportok soraiba”

– hangsúlyozta Silva.

Az OPROB szerint 2017 és 2019 között gyerekek toborzásának 311 esetét regisztrálták Kolumbia 32 tartományából ötben.

A legtöbb ilyen eset a jelenleg is aktív Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezethez köthető. Az említett időszakban az ELN 182, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) nevű gerillaszervezet szakadárjai pedig 82 alkalommal toboroztak fiatalkorúakat.

A jelentés emellett megállapította azt is, hogy a szexuális erőszak közvetlenül összefonódik a fegyveres konfliktussal. Ez a körülmény pedig nagy veszélynek teszi ki a fegyveres csoportok soraiban harcoló gyerekeket.

A jogvédők emellett kifogásolták azt is, hogy számos venezuelai fiatal dolgozik Kolumbiának Venezuelával közös határán a kokaültetvényeken.

Sandra Mojica, az Oxfam szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 10 és 18 év közötti gyerekeket különböző feladatkörökben vetik be: katonákként, kémekként, küldöncként, drogfutárként, de fegyverszállítókként is.

A Human Rights Watch (HRW) nevű nemzetközi emberi jogi szervezet a múlt héten jelentette, hogy

az ország keleti részében 12 éves gyerekeket is felvettek soraikba a milíciák.

Az erőszak 2016-tól enyhült Kolumbiában, miután a bogotái vezetés békét kötött a FARC-cal, véget vetve az 52 éve tartó konfliktusnak, amely miatt a hivatalos becslések szerint több mint 260 ezren meghaltak, 60 ezren megsebesültek és 6,9 millióan menekültek el otthonukból a dél-amerikai országban.

A jelentés azonban megjegyezte, hogy a különböző fegyveres csoportok, így a békemegállapodást elutasító FARC szakadárok továbbra is toboroznak gyerekeket.