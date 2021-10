Továbbra is Németország a menedékkérők fő célpontja az EU-ban

A kérelmek száma az idén is elérte a százezres nagyságrendet.

Továbbra is Németország a menedékkérők első számú célpontja az Európai Unióban, és a menedékjogi kérelmek száma az idén is elérte a százezres nagyságrendet – írta a Welt am Sonntag.

A vasárnapi német lap összeállítása szerint szeptember végéig 100 278 menedékjogi kérelem érkezett a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz (BAFM). A kérelmek száma így sorban a kilencedik évben lépte át a százezres határt.

Németország messze a legnépszerűbb európai uniós célország a menekültügyi migrációban. Ezt mutatja a tagállamok közötti menekültügyi együttműködés fejlesztésével foglalkozó közösségi szervezet, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) egy még nem nyilvános statisztikája, miszerint Németország után második helyen Franciaország áll 54 105 menedékjogi kérelemmel, majd Spanyolország (41 799 kérelem), Olaszország (37 492 kérelem) és Ausztria (22 928 kérelem) következik – írta a Welt am Sonntag.

Kiemelték, hogy szeptemberben különösen sokan fordultak a BAMF-hoz, 13 849 kérelem érkezett a hivatalhoz. Az utóbbi négy évben csak két alkalommal, 2017 novemberében és 2019 januárjában adtak be ehhez hasonló mennyiségben menedékjogi kérelmeket Németországban.

A fejlemény annak tulajdonítható, hogy az Olaszországból, Görögországból és Spanyolországból évek óta Németországba irányuló illegális – EU-s belső – menekültügyi migráció változatlanul erős, és mellette az idén nyáron kialakult egy új útvonal, amely Fehéroroszország felől éri el az EU területét.

A német földre Fehéroroszországon és Lengyelországon keresztül érkező menedékkérők száma az Aljakszandr Lukasenka elnök vezette minszki rezsim tevékenységével összefüggésben ugrott meg. Az Európai Bizottság ezt a tevékenységet államilag finanszírozott és fehérorosz állami idegenforgalmi vállalatok által szervezett embercsempészetként jellemezte egy október elején bemutatott jelentésében.

A határőrizetért felelős német szövetségi rendőrségnél a Welt am Sonntag megkeresésére közölték, hogy augusztus óta már 4900 olyan embert tartóztattak fel a német-lengyel határ térségében, akik Fehéroroszországon és Lengyelországon keresztül utaztak be engedély nélkül Németországba. Hozzátették, hogy az érkezők száma továbbra is emelkedik.

Az EU-ba igyekvő menedékkérők eddig rendszerint Törökországból utaztak repülővel Fehéroroszországba. Azonban az EU rendőri együttműködést koordináló szervezetének (Europol) ismeretei szerint újabban Szíriából is érkeznek charterjáratok. A Cham Wings nevű szíriai légitársaság hetente három járatot indít Minszkbe, összesen ötszáz hellyel. Szíria mellett a szomszédos Jordániából és Libanonból is érkeznek járatok a fehérorosz fővárosba az Europol szerint – írta a Welt am Sonntag.

Németországba a legutóbbi nagy menekültügyi migrációs hullám idején, 2015-ben mintegy 890 ezer menedékkérő érkezett. Számuk 2016-ban 280 ezerre süllyedt, és azóta is folyamatosan csökken, így is rendszeresen százezer felett maradt.