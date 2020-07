Tűzszünet lép életbe Kelet-Ukrajnában

Eddig mintegy két tucatszor kíséreltek meg a szemben álló felek tűzszünetet teremteni, de ezek a próbálkozások rendre kudarcba fulladtak.

„Teljes és mindenre kiterjedő” tűzszünet lép életbe hétfőn Ukrajna keleti részén – jelentette be az ukrán elnöki hivatal Kijevben szerda este.

A luhanszki és donyecki Moszkva-barát szakadárok már korábban jelezték a fegyvernyugvást, amelyet most az ukrán elnöki hivatal is megerősített. A szakadárok azt is mondták: arról is megállapodás született, hogy egyik fél sem vet be drónokat, valamint nem telepít nehézfegyvereket lakott területekre. Mindkettő a civilek védelmét hivatott szolgálni a nagyjából 450 kilométeren húzódó frontvonal mentén.

Korábban már mintegy két tucatszor kíséreltek meg a szemben álló felek tűzszünetet teremteni, de ezek a próbálkozások rendre kudarcba fulladtak.

A fegyvernyugvás előfeltétele lenne annak, hogy a több mint hat éve tartó konfliktusról újabb csúcstalálkozót lehessen tartani. Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök szeretné tárgyalóasztalhoz ültetni Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt.

Az Oroszországgal határos ukrajnai Luhanszk és Donyeck megyében több mint hat éve dúl kisebb-nagyobb intenzitású fegyveres konfliktus a Moszkva-barát szakadárok és az ukrán erők között, már körülbelül 13 ezer ember halt meg.