Újabb baloldali kokainbotrány miatt indult nyomozás – vécében szívhatták a drogot Kispesten

Kábítószer-birtoklás gyanújával nyomoz a kispesti szocialisták újabb botrányával összefüggésben a rendőrség – tudta meg a PestiSrácok.hu. A hatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy a sajtóban megjelent, Lackner Csaba volt MSZP-s kispesti képviselő egy felvételen azt állította a kerületi vagyonkezelő igazgatójáról, Kránitz Krisztiánról, hogy kokainozott. Sőt, az ügyben tett feljelentésben az is részletezve van, hogy erről a kerület baloldali polgármestere, Gajda Péter is tudhatott. Egyelőre úgy áll, a teljes büntető törvénykönyvet kimeríthetik azok a cselekmények, amik Kispesten folytak, hiszen jelenleg költségvetési csalás, vesztegetés, drog, okirathamisítás és más gazdasági bűncselekmények miatt is zajlanak nyomozások, igaz, eddig még senkit nem hallgattak meg gyanúsítottként a rendőrök.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Kábítószer-birtoklás gyanúja miatt indított nyomozást a kispesti baloldal újabb drogbotrányával összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – derült ki a PestiSrácok.hu birtokába került rendőrségi határozatból. A nyomozás előzménye, hogy Tényi István a hatósághoz fordult azután, hogy a 888.hu portálon nyilvánosságra hoztak több olyan, 2019 júniusában készült felvételt, amin Lackner Csaba korábban MSZP-s, most független XIX. kerületi képviselő beszél (Lacknerről korábban már több felvétel is kiszivárgott, ezekről bővebben itt). A politikus többek között megemlítette, hogy a korrupciógyanús vádak miatt vizsgált Kránitz Krisztián, a kerület volt szocialista képviselője, ma a vagyonkezelő igazgatója kokaint szívott egy baráti rendezvényen, egy vendéglátóhely mosdójában – olvasható a feljelentésben, amelyben idéznek is Lacknertől és beszélgetőpartnerétől: – Bementek a vécére, és ott szívtak.

– Ki, a Krinyóék?!

– Igen. – Ti dolgotok, csak mondom, ezt a Kránitz-műsorodat nem tudom, és főleg ezt így nem tudom földolgozni…

– Melyiket? Ezt a kólás dolgot?

– Milyen kólás dolgot?

– Hát kokainról beszéltünk most, nem?! A szocialista polgármester is tudott a dologról? A portál szerint Gajda Péter polgármestert Kránitz esetében sem lepheti meg a kokainhasználatról szóló hír, Lackner ugyanis arról beszélt, hogy a polgármestert értesítették „Krinyó” drogozásáról – írta a feljelentésében Tényi, majd a videofelvételt idézte ezzel kapcsolatban: „Mert a Gajda nagyon nagy játékos volt. Gajda nem mondta el neki, hogy tudja. Hallod?! Képzeld el, hogy nem mondta el! És a Kránitz nem tudja, hogy a Gajda tudja. És – hallod – ez ilyen szempontból nekem szimpi. Mert lehet, hogy ő az elmúlt időszakban, baszd meg, több pénzt rakott zsebre, de ezek szerint nem mellette van” – hallható a felvételen. Feljelentésében Tényi mindezek mellett azt is leírta, hogy Lackner azt állította a felvételen, hogy Gajda Péter megpróbálta őt lebeszélni arról az eljárásról, amit Dódity Gabriella fideszes képviselőnő ellen indított, aki egyik Facebook-posztjában „fehér poros orrokat” emlegetett vele, illetve a szocialistákkal kapcsolatban. Lackner szerint Gajda Péter azért akarta megakadályozni a pert, mert információi voltak róla, hogy Kránitz kokainozott: – A fehér poros orr meg egyebek, ugye?!

– És ott mi lett? Beperelted végül?

– Bepereltem. De múlt hét csütörtökön képviselő-testületi ülés volt, és behívott a Péter magához.

– És?

– És azt kérte tőlem – ezt most nagyon rossz helyre, amit mondok… –, hogy, aszongya, vonjam vissza. Mondom, Péter, miért vonjam vissza?! Mert – azt mondja – van nekik valamijük. Valakiről. Mondom: kiről?!

– Van egy tippem.

– Igen, és róla… És róla… És így megmondta nekem a Péter, hogy róla. A kispesti szocialistákról az első kép- és hangfelvételek tavaly október elején kerültek nyilvánosságra a Magyar Nemzetnek és a Hír TV-nek köszönhetően. A hanganyagokon Lackner Csaba, az ellenzéki összefogásnak köszönhetően mandátumhoz jutott kispesti politikus beszélt korrupcióról, százmilliós vagyonokról, külföldi ingatlanokról, kerületi pénzek visszaosztásáról beszélt kólának nevezett zacskónyi fehér por és alkohol társaságában. Úgy tűnik, a teljes büntető törvénykönyvet kimeríthetik azok a cselekmények, amik Kispesten folytak a baloldal áldásos tevékenységének köszönhetően, hiszen jelenleg költségvetési csalás, vesztegetés, kábítószer birtoklás, okirathamisítás és más gazdasági bűncselekmények miatt is folynak nyomozások.

