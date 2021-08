Újabb gimnáziumot ért el az LMBTQ-ideológia

Az Eötvös József Gimnázium és a Dózsa György Gimnázium után egy főváros közeli középiskolába szivárgott be az LMBTQ-ideológia. Ezúttal a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikum szervezett érzékenyítő programokat, amelyeknek a legismertebb LMBTQ-szervezetek mellett egy transzvesztita is előadást tartott a gimnázium diákjainak. Mint kiderült, az intézmény a szülőket sem értesítette az érzékenyítőrendezvényről.

„A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikum által megszervezett érzékenyítő programokat nem osztályokra lebontva, hanem előadás jelleggel tartották meg, amelyeken

tudomásom szerint kötelező volt a részvétel”

– tájékoztatta a Magyar Nemzetet Törökbálint fideszes alpolgármestere. Géczy Krisztián – akinek az egyik gyermeke szintén az Illyés gimnázium diákja – elmondta: az érzékenyítő programokra a visszajelzések alapján egy transzvesztitát is meghívtak, aki az élettörténetét és gondolatait mesélte el az intézmény diákjainak. Mivel azonban a gimnáziumnak hatosztályos része is van, az előadásokat nemcsak a nagyobbak, hanem akár a 13 éves gyerekek is hallhatták – mutatott rá. Az alpolgármester továbbá jelezte:

bár az érzékenyítőnapokat az intézmény Facebook-oldalán burkoltan meghirdették, a szülőket nem tájékoztatta senki, hogy ilyen jellegű rendezvény lesz a gimnáziumban.

Hozzátette: csak annyit kérnek, hogy a szülők megkérdezése nélkül ne próbálják olyan dolgokban érzékenyíteni a gyerekeket, ami szerinte a normálistól eltérő, és ne akarjon senki úgy tenni, mintha normális lenne az, hogy a szülők megkérdezése nélkül kiskorú gyerekeket próbálnak ellenőrizetlenül befolyásolni – húzta alá. Géczy Krisztián ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon senkinek nincs problémája az LMBTQ-közösséggel.

„Szerintem a magyaroknál – tartozzanak bármilyen politikai párthoz vagy vallási felekezethez – kevés befogadóbb és elfogadóbb nép van a világon; sikerességünk, legyen szó bármilyen társadalmi csoportról, vallási felekezetről, a sokszínűségünkben is rejlik. Alpolgármesterként mindig is az motivált, hogy bárki, aki segítségért fordul hozzánk, annak örömmel segítsünk, akinek pedig más módon segíthetünk, akkor azt is meg kell tennünk.

Alapvető elvárása lehet azonban minden szülőnek, hogy a gyermekével kapcsolatos bármilyen szexuális tartalmú előadást, műsort vagy programot egy adott intézmény úgy rendezzen meg, hogy arról a szülők tudnak, abba a beleegyezésüket adták.

A mai világban csak az nem tud informálódni, aki nem akar. Az internet mindent megmutat, sokszor azt is amit szülőként nem szeretnénk” – magyarázta.

„Budapesten és az agglomerációban bárhol szívesen látunk mindenkit, és állunk rendelkezésére, tartozzon bármilyen népcsoporthoz, felekezethez vagy legyen bármilyen szexuális orientációja, mivel Magyarországon nincsenek ilyen megkülönböztetések” – emelte ki az alpolgármester. Nagyon sajnálatos viszont, hogy egyes szervezetek ezt belénk akarják magyarázni – jegyezte meg.

A történtek kapcsán megkerestük a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikum igazgatóhelyettesét, Gelencsér Gabriellát is, aki az érzékenyítő programok egyik fő szervezője volt.

Az igazgatóhelyettesnél arról érdeklődtünk, szerveztek-e már korábban is az intézményben LMBTQ-érzékenyítő foglalkozásokat, kötelezővé tették-e az előadásokon való részvételt, kérték-e a szülők beleegyezését a kétnapos rendezvény lebonyolításával kapcsolatban, valamint igaz-e, hogy az érzékenyítő napokon egy transzvesztita is előadást tartott a gyerekeknek. Gelencsér Gabriella eddig nem válaszolt a kérdésekre.

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium mellett több színvonalas oktatási intézményről is kiderült, hogy aktívan részt vesz a diákok LMBTQ-érzékenyítésében. A lap nemrégiben megtudta, hogy a fővárosi Eötvös József Gimnázium iskolaújságának szerkesztői kérdőív segítségével próbálták feltérképezni a diákok szexuális érdeklődését. A budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumról pedig kiderítettük, hogy ők szintén LMBTQ-érzékenyítő foglalkozásokat tartottak a gimnáziumban.

