Uniós szankciókra számíthat Belarusz a gépeltérítés miatt

Nemzetközi színtéren is heves reakciókat váltott ki a vasárnap esti belarusz gépeltérítés, melynek az volt a célja, hogy a hatóságok letartóztassák Roman Protaszevics belarusz ellenzéki újságírót – foglalta össze az első reakciókat Magyar Nemzet.

Az ügy következményeit és az esetleges szankciókat az európai állam- és kormányfők a hétfő este kezdődő csúcstalálkozón is megtárgyalják, melyről Charles Michel, az Európai Tanács elnöke adott hírt közösségi oldalán.

– közölte Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.

Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.

Journalist Roman Protasevich must be released immediately.

EUCO will discuss tomorrow action to take.

