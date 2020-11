USA 2020: 29 államban 1,8 millióval több szavazót találtak, mint ahányan ott élnek

A Judicial Watch már október végén megkongatta a vészharangot: 353 megyét és 8 államot találtak, ahol több választónak engedélyezték a szavazást, mint ahányan ott élnek.

A Judical Watch egy 1994-ben alakult patinás jogi szervezet. Fő profiljuk a korrupciós ügyek, politikai visszaélések, választási csalások feltárása.

A csoport már október végén megkongatta a vészharangot a „szellemszavazók” miatt: 29 államban

háromszáznál is több olyan megyét találtak, ahol többen jelentkeztek a szavazásra, mint ahányan ott élnek.

A legdurvább eltérést egyébként a – nem meglepő módon – csatatérállam Coloradóban találták, ahol 64 megyéből 42 ilyen volt – írja a 888.

A szervezet vezetője, Tom Fitton elmondta, hogy ez akkor is probléma, ha személyesen mennek el az ő nevükben szavazni – az Egyesült Államokban ugyanis nem kell igazolványt felmutatni szavazáskor, elég bediktálni, hogy hol élsz –, de a fő veszélyt az jelenti, hogy

a levélszavazatokhoz is fel lehet használni ezt a listát, ugyanis a választás után tetszőleges számban lehet a listákról szellemszavazókat lekeresni, és a nevükben szavazatokat gyártani.

Az egyetlen megnyugtató megoldás erre az lett volna, ha a levélszavazatokat az összes szavazat közé keverik – és ennek igazából akadálya sem lett volna –, és együtt számolják azokat, de mint tudjuk, ez nem történt meg.

A levélszavazatokat néhány tagállamban csak egy furcsa, többórás szünet után kezdték el összeszámolni, és van olyan hely is, ahol még mindig tart. Érdekes módon ezek kivétel nélkül olyan államok, amelyek kritikusak a demokrata elnökjelölt számára.

Pennsylvaniát és Észak-Karolinát, azt a két államot, amely nemcsak az elnökválasztás eredményét, de a szenátus összetételét is eldöntheti, a szervezet be is perelte, de mivel a legfelsőbb bíróságon a többséget egészen a közelmúltig a Trump-ellenes erők birtokolták, esélytelen volt ezeket a követeléseket – vagyis kétmillió szellemszavazó törlését a listából – keresztülvinni.

A demokraták sikeresen húzták az időt az elnökválasztásig, hogy az ő játékszabályaik szerint folyjon az elnökválasztás, de reméljük, Trump nem adja fel, és bíróság elé viszi az ügyet.