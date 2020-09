Varga Judit: Európának meg kell újulnia

Magyarország meggyőződése, hogy az erős Európa víziója nem válhat valóra erős nemzetállamok nélkül – mondta az igazságügyi miniszter.

Magas rangú nemzetközi politikusok is felszólalnak majd a „Dialogue on the future of Europe: How to build a more effective and genuinely strong Union?” elnevezésű webináriumon, melyet az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet közösen szervez jövő hétfőn Budapesten, az Országházban – nyilatkozta pénteken az MTI-nek a közelgő eseménnyel kapcsolatban Varga Judit, az igazságügyi tárca vezetője.

Kiemelte: a koronavírus-járvány a felszínre hozta az EU intézményi szintű problémáit, mely az elmúlt évtizedben amúgy is jelentős válságokkal nézett szembe. E kialakult helyzet kezelésére a főbb európai intézmények együttesen kezdeményezték egy kétéves konferenciasorozat létrehozását, melynek keretében a szükséges reformokat az állampolgárok aktív bevonásával vitatnák meg.

Bár a járvány elodázta ezen, „Konferencia Európa jövőjéről” című uniós eseménysorozat életre hívását, Magyarország az elhúzódó válság alatt is kiemelten fontosnak tartja a közös gondolkodást kontinensünk jövőjéről. Ezért az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet immáron második alkalommal tart közös online konferenciát, neves európai politikusok és elismert szaktekintélyek bevonásával.

„Az már a pandémia kitörése előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Uniónak meg kell újulnia. Az erős Európa víziója azonban nem válhat valóra erős nemzetállamok nélkül. Magyarország ezzel a meggyőződéssel vesz részt az Európa jövőjéről szóló uniós diskurzusban” – mondta el Varga Judit igazságügyi miniszter a rendezvényhez kapcsolódóan, aki maga is felszólal majd a konferencia első szekciójában.

A tárcavezetőn kívül olyan ismert politikusok vesznek részt a budapesti webináriumon, mint Dubravka Suica demokráciáért és demográfiáért felelős biztos, az Európai Bizottság alelnöke, Antonio Tajani, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának elnöke, az Európai Parlament korábbi elnöke, vagy Szájer József európai parlamenti képviselő.

A virtuális terítékre olyan témák kerülnek a kora délutánig tartó konferencia során, mint az EU előtt álló intézményi kihívások a világjárvány kezelése fényében, illetve a demokrácia elvének uniós szinten való érvényesülése. Az érdeklődők előzetesen kérdéseket is intézhetnek a résztvevőkhöz, amelyek megválaszolása a program szerves részét képezi majd – közölte.

Az esemény webstreamen (www.parlament.hu/konferencia), illetve Varga Judit igazságügyi miniszter közösségi média oldalán is követhető lesz.