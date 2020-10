Veszélyt jelentenek a gyerekekre a gendermesék (videó)

Tovább borzolja a kedélyeket a közelmúltban megjelent, a gyermekek számára íródott homoszexuális propaganda-mesekönyv.

Aki eddig állást mert foglalni, azt kíméletlen erővel támadta meg az LMBTQ-lobbi. Így járt Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus is, miután a Magyar Nemzetnek az óvodáskori érzékenyítés veszélyeit részletezte. Azonnal több mint ezer hazai pszichológus közös állásfoglalásban fejtette ki ellenvéleményét. Ő volt Földi-Kovács Andrea műsorvezető első vendége a Hír TV műsorában. A Credo második felében Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója és Deák-Sárosi László filmesztéta, költő volt a meghívott, aki hasonlóan nyilatkozott a gyermekek érzékenyítése ellen. Ő is a balliberális sajtó kereszttüzében találhatta magát, azonnal – számolt be róla az Origo.

„Igenis, a három-hat éves kor nagyon sajátos időszaka a mi életünknek. Vannak szenzitív, érzékeny időszakok”

– hívta fel a figyelmet már a műsor kezdetén Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, emeritus egyetemi tanár.

„Tisztelettel kedves kollégák, engedtessék meg, hogy én egy olyan neveléselméletnek a híve vagyok, amiben a boldog ember, a harmonikus, boldog ember pártjára állok azzal, hogyha azonos vagyok a biológiai nememmel, könnyebb, boldogabb és termékenyebb az életem. Ha mégis van valami a peremen, nem három-hat éves korban tanítjuk meg azt a társas toleranciát, hogy a másikat teljes szeretettel, megértéssel elfogadni, hogy mindent úgy elfogadni, mint az embertársi szeretet parancsa mondja. Miért e nagy ellenkezés és támadás? Nem nagyon értettem ennek az indulati gyökerét” – fogalmazott Bagdy Emőke.

„Engem megbélyegeznek, hogy konzervatív vagyok, pedig én csak azt a mintát követem, ahol a harmónia biztosítja azt, hogy a nemek különbözősége alapján tovább vigyük az életet, hogy szülessenek gyermekek, hogy építsük a családokat és ugye a család az mégis csak a társadalomnak egy olyan mikroszerkezete, egy olyan fajta szociális uterus, amiben mi felnőtté növünk, emberré válunk és ezért olyan nagyon döntő, hogy mi történik ebben a kis közösségben, hogy van apai erő és van anyai szeretet” – hangsúlyozta Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, emeritus egyetemi tanár.

Ha az eddigiek alapján gyanakodva vennének a kezükbe egy olyan könyvet, amelynek címlapján egy bajszos nő van, nem önökben van a hiba. Pedig a Genderőrület – Útmutató a globális mesterterv megértéséhez című könyv cseppet sem propagandaanyag, éppen ellenkezőleg, átfogó és leleplező írás, mondhatnánk, hogy alapmű. Ízelítőül álljon itt egy idézet a szerzőtől: „A nemek közti egyenlőség egyértelmű meghatározásának a hiánya stratégiai célt szolgál. Olyan mesterséges ködöt hoz létre, amelyben a társadalom alakítói titokban magukhoz ragadhatják a hatalmat.”

A részleteket Deák-Sárosi László filmesztéta, költő és Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója taglalta.

„Úgy gondoltam, hogy akkor ez egy össztársadalmi ügy, egy humán embernek meg lehet nyilvánulni ebben és ezért írtam egy cikket” – mondta Deák-Sárosi László filmesztéta, költő, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa, a témával kapcsolatban.

„Nagyon fontos, hogy időben tudatosítsuk a társadalomban, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, hogy bárkinek egy gyerekkönyvvel lenne problémája, még inkább azt fontos tudatosítani, hogy ez a vita nem a homoszexualitásról szól. Ez arról szól, hogy akarunk-e olyan világot, amiben majd nőnek öltözött férfiak olvasnak mesét a gyerekeknek és egyébként, aki azzal nem ért egyet, azt minden fajta kirekesztőnek bélyegzik és megpróbálják ellehetetleníteni, mert az Egyesült Államokban ez történik”

– jegyezte meg Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

