Vesztegzár több olasz városban, Lombardia elzárva a világ elől

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

Az újabb karanténzónák Emilia-Romagna tartományban Modena, Parma, Piecenza és Reggio Emilia városokat és ezek környékét érintik, Marche tartományban Pesarót és Urbinót, Piemonte tartományban Asti és Alessandria térségét, Veneto tartományban Velence, Padova, Treviso városait.

Ezzel mintegy 16 millió ember kerül karanténba

– írja a BBC.

These areas of Italy will be put on police lockdown tomorrow supported by the army. It’s just the flu, innit.#cornoravirus #COVID19 #Lombardia pic.twitter.com/jKf5skfRS7 — Benonwine (@benonwine) March 7, 2020

Az úgynevezett „vörös zónákban” minimálisra kívánják csökkenteni a közösségi életet, a bevezetett intézkedésekkel egyebek között betiltják az esküvők, temetések rendezését, a sporteseményeket zárt ajtók mögött rendezik meg, lezárják a sípályákat, meghosszabbítják az Olaszország többi részén március 15-ig érvényes oktatási szünetet, hétvégére bezárják a bevásárlóközpontokat.

Vesztegzár alatt február 23-tól a lombardiai Lodi térségében tíz önkormányzat volt, majdnem ötvenezer lakossal, Veneto tartományban pedig a 3500 lakosú Vo’Euganeo városa.

Conte bejelentése:

Italy unveiled emergency measures on Sunday to contain the spread of the #coronavirus by restricting movement and activity in the region around Milan More @business : https://t.co/sUctjYBuNe #COVIDー19 #Lombardia #coronavirusitalia #Conte pic.twitter.com/1pw2msRs9P — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 8, 2020

Érdemes megnézni, ahogy menekülnek az emberek a kormány döntése után:

A legmagasabb fokozatú óvintézkedések területi bővítését az indokolja, hogy csaknem megduplázódott a Covid-19 vírus újonnan diagnosztizált fertőzöttjeinek száma.

Szombat esti közlés szerint egy nap alatt 1145-tel nőtt, ez majdnem kétszerese a pénteki 620-nak.

Az olaszországi fertőzöttek összesített száma elérte az 5883-at. Ebből 589-en már meggyógyultak. A még betegek közül 2651 személy szorul kórházi kezelésre, további 567 intenzív osztályon van, és ezeknek több mint a fele, 359 az északnyugati Lombardia tartományban.