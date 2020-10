Visszafelé sült el a Twitter cenzúrája

Akkora botrány lett abból, hogy a Twitter letiltotta a Joe Biden amerikai demokrata elnökjelölt kétes ügyeiről szóló feltáró cikk megosztását, hogy azt végül sokkal többen osztották meg, mint ha nem lett volna egy ideig letiltva.

Nagy port kavart nemrég, amikor a Twitter nem engedte megosztani, de még egymásnak elküldeni sem a New York Post feltáró cikkét Joe Bidenről és fiáról, valamint ukrajnai ügyleteikről. A tech cég ráadásul több ismert személy fiókját is zárolta, amiért meg akarták osztani a cikket, ami a Twitter szerint káros tartalomnak minősült. Az eseten nagyon sokan felháborodtak, aminek hangot is adtak a közösségi felületen – emlékeztet cikkében a V4NA hírügynökség.

Most viszont kiderült, hogy a közösségi oldal az önkényes cenzúrázással tulajdonképpen a másik oldal malmára hajtotta a vizet. Miközben meg akarta akadályozni a cikk terjedését, valójában még több megosztást generált a Zignal Labs adatai szerint.

A New York Post cikkénél 5500-ról 10 ezerrel emelkedett a negyedóránkénti megosztások száma, így végül nem bizonyult olyan jó ötletnek a tiltás.

Szerda és vasárnap között több mint 352 ezer alkalommal osztották meg a cikket, ez a szám pedig azóta csak tovább nőtt. Ez az adat viszont valószínűleg nem lett volna ilyen magas, ha nincs az a hatalmas felhajtás körülötte, amelyet a Twitter-cenzúra okozott.