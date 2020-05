Volner János: A nagypolitika túl nagy kabát a Jobbik mostani vezetésének

Az utódok nem tudták a párt örökségét továbbvinni – mondta a Jobbik volt alelnöke.

A Jobbik mostani szétesésének két oka van, az egyik, hogy egy nemzeti párt volt és mostanra egy „semmilyen” identitásvesztett párt lett, ami a semmiben sodródik, a másik pedig az, hogy azok, akik most a Jobbik politikáját megjelenítik, azok a nagypolitikában „kisfiúk és kislányok” – így reagált Volner János, a Jobbik volt alelnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában arra reagálva, hogy egy nap alatt hárman is távoztak a Jobbik parlamenti képviselőcsoportjából, Sneider Tamás korábbi pártelnök után ugyanis Farkas Gergely frakcióvezető-helyettes és Varga-Damm Andrea is bejelentette távozását.

Velkovics Vilmos kérdésére, hogy miként fordulhat elő, hogy a Jobbik első vonalát a harmadik és negyedik vonalba való politikusok képviselik, Volner János elmondta, ő maga, Vona Gábor egykori pártelnök és Szabó Gábor volt pártigazgató tartotta egyben a pártot.

„Ennek a triumvirátusnak sok politikai vitája volt egymással és a Jobbik mégiscsak egy sikeres párt maradt, de az utódok nem tudták az örökséget továbbvinni” – tette hozzá.

Volner János közlése szerint egyáltalán nem kárörvendő a mostani helyzeten, hiszen – mutatott rá – 2010-ben a magyar politikai élet egy óriási esélyt kapott a választóktól, ami arról szólt, hogy jobboldali és nemzeti pártok alakíthatják a magyar Országgyűlést, hogy ki lehet szorítani a baloldalt és a szélsőliberálisokat, de a Jobbik pálfordulásával, a néppártosodással, ami egyenlő volt a balra tolódással, ez az esély elveszett.

Hozzátette, harminc évvel a rendszerváltás után azért vagyunk kénytelenek együtt élni posztkommunista és szélsőliberális pártstruktúrákkal, mert a Jobbik nem volt képes a jobboldali, nemzeti értékrendjének megfelelő talajon maradni.

A volt jobbikos alelnök úgy látja, a Jobbik mostani helyzete olyan, mint a jakobinusoké a francia forradalom alatt, amikor a végén már egymást végezték ki.

Megnézheti a teljes beszélgetést: