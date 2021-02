Zsúfolt éttermek, tömegek az utcákon – Olaszország nem tanult a múlt hibáiból?

Zsúfolt éttermek, tömegek az utcákon. Így telt az első hétvége Olaszországban, miután csökkentették a járványügyi korlátozásokat. Az országban még a járványhelyzet elején láthattunk hasonló képeket, melyek következtében később elszabadult a fertőzés.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ezrével tódultak az emberek az olasz utcákra az első hétvégén, amikor enyhítettek a kijárási korlátozásokon – írja a V4NA.

„Ez ostobaság”, fogalmazott Bergamo polgármestere a szombati tömegnyomor kapcsán, annak tudatában, hogy az ő városa is egy volt a koronavírus által leginkább sújtott városok közül. Giorgio Gori úgy fogalmazott, a város hamarosan ismét a vörös zónába kerül majd.

Ugyanakkor nem Bergamo az egyetlen város, ahol roskadásig teltek az éttermek és tele voltak az utcák a hétvégén. Rómában szintén jelezték a hatóságok, hogy a tömegnyomor miatt le kellett zárni bizonyos tereket és utcákat. A város polgármestere arra kérte a lakosságot, ne felejtsék el, hogy a válságnak még nincs vége, és mindenki viseljen maszkot és tartsák a távolságot egymástól.

Hasonló helyzet uralkodik Olaszország-szerte, Milánóban, Torinóban, Nápolyban és több nagyobb és kisebb városban is.

A polgármesterek aggodalmát alátámasztja az is, hogy a járvány első hulláma alatt az olaszok rendkívül lassan vezették be a kijárási korlátozásokat és a hatóságok is komoly nehézségekkel küzdöttek, hogy azokat be is tartassák. A kijárási korlátozások be nem tartása később komolyan visszaütött az Olaszországra és az első hullám alatt az egyik legtöbb áldozatot elszenvedett országgá nőtte ki magát.

Borítókép: járókelők sokasága egy nápolyi utcán egy napsütéses szombaton, 2021. február 6-án