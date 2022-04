Április 3-án országgyűlési választás és országos népszavazás lesz hazánkban, ahol a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok reggel hat és este hét óra között két íven, a hat pártlista valamelyikére, illetve az egyéni választókerületi jelöltre adhatják le voksaikat - írja összefoglalójában a Magyar Nemzet. Magyarországon 106 egyéni választókerület van, így ennyi képviselői hely múlik a helyi jelöltekre leadott voksokon, a fennmaradó 93 mandátum elosztására pedig az országos listák között kerül sor.



A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a több mint tízezer szavazókörben összesen 8 217 167 állampolgár jogosult szavazni április 3-án. A lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma 7 536 471 fő, péntek reggelig pedig 140 ezer választópolgár jelezte, hogy a lakóhelyétől eltérő településen kíván szavazni. Az átjelentkezés kérelmezésére pénteken négy óráig volt lehetőség.

A szavazóköröket felkereső választópolgárok a szavazatszámláló bizottság előtt érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel igazolhatják a személyazonosságukat, emellett pedig lakcímüket vagy személyi azonosítójukat is meg kell adni.

A járványügyi veszélyhelyzetben hozott rendelet alapján a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejáró okmányok is érvényesek, ezek bemutatásával is részt lehet venni a vasárnapi parlamenti választáson. Fontos tudni, annak érdekében, hogy a választásra jogosultak élni tudjanak szavazati jogukkal, a választópolgárok akár a választás hétvégéjén is pótolhatják a szavazáshoz szükséges, de érvényét vesztett, elveszett, sérült okirataikat. A kormányablakok és okmányirodák ugyanis rendkívüli nyitvatartással biztosítják szombaton és vasárnap a választáshoz kapcsolódó személyi okmányok pótlásának ügyintézését.

Ha valakinek semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánya sincs, akkor ideiglenes személyi igazolványt kap, amellyel részt vehet a szavazáson.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak. Ennek előfeltétele a névjegyzékbe vétel kérvényezése volt, amelyet a választási iroda beszámolója szerint több mint 456 ezren tettek meg. Ennek megfelelően az NVI eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat, továbbá jelezte, hogy a kitöltött szavazólapokat tartalmazó válaszborítékoknak vasárnap este hét óráig meg kell érkeznie. A válaszborítékokat térítésmentesen bármelyik postán, április 3-án 6 és 19 óra között bármely egyéni választókerületi választási irodában, illetve a külképviseleteken és a külképviseleti címekre is le lehet adni.



2022-ben a romák kivételével mind a 12 nemzetiség állított országos listát. A nemzetiségi választók pártlistára nem, csak nemzetiségük listájára voksolhatnak. Azok, akik a nemzetiségi listára szeretnének szavazni, március 18-ig kérvényezhették a nemzetiségi névjegyzékbe vételüket. A határidő lejártáig ezt több mint 75 ezren tették meg.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a szavazás napján nem Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok 97 ország 145 magyar külképviseletén adhatják le a voksukat.

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt a magyarországi szavazás előtti napon, április 2-án lehet szavazni, helyi idő szerint 6 és 19 óra között. A többi külképviseleten pedig április 3-án, vasárnap helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni.



Az országgyűlési képviselők választása mellett vasárnap gyermekvédelmi népszavazást is tartanak hazánkban, ahol egy négy kérdésből álló referendumról mondhatunk véleményt. A népszavazás akkor érvényes, ha azon az összes, azaz nagyjából 8,2 millió választópolgár több mint fele érvényesen szavaz, és akkor eredményes, ha a résztvevők több mint fele azonos választ ad a feltett kérdésre.

Borítókép: Az utolsó szavazó leadja voksát az újbudai Bocskai István Általános Iskolában az országgyűlési képviselő-választás napján, 2018. április 8-án.