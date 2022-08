Mint arról korábban a Mandiner beszámolt, ha egy tagállam kormánya azt csinálja, amit Brüsszel akar, úgy akkor sem indítanak az adott ország ellen vizsgálatot, ha ott nagy a korrupció és lopják az uniós pénzeket. Ellenben ha egy tagállam szembemegy Brüsszel akaratával, akkor folyamatos támadásokra számíthat – összefoglalva erről beszélt Dalibor Rohac, egy amerikai kutatóintézet munkatársa a Magyar Nemzet birtokába jutott egyik felvételen – áll a Mandiner friss cikkében.

Rohac: Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének, ha Orbánt leváltanák

Dalibor Rohac a Magyar Nemzet írása szerint a korrupció és az orosz kapcsolat megítélésén keresztül mutatta be a Magyarországgal szemben alkalmazott alaptalan megkülönböztetést, támadást. Egyúttal közölte: Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének, ha Orbánt leváltanák, és ismét a baloldal kerülne kormányra Magyarországon.

Véleményem szerint ha Orbánt leváltanák, és ismét a szocialisták kerülnének kormányra Magyarországon, akkor Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének

– vélekedett Rohac, s azt is kifejtette, miért gondolja így: „ne feledjük, hogy 2010-ben a szocialisták korrupciós botrányokba buktak bele, és Magyarország megosztottsága sem Orbánnal kezdődött”. Rohac itt minden bizonnyal arra utalt, hogy bár Brüsszel rendre a korrupció miatt támadja, bünteti a jelenlegi magyar kormányt, a visszaélések vélt vagy valós mértéke a legkevésbé sem érdekli az uniós bizottságot – teszi hozzá a Magyar Nemzet.

Márki-Zay szerint is jól jönne Brüsszelnek az ellenzék győzelme

A portál értesülése szerint Márki-Zay Péter a Timothy Garton Ash angol történésszel folytatott londoni beszélgetésében a moderátor felvetésére mondta el: szerinte

az ellenzék győzelme főnyeremény lenne Brüsszel számára.

A baloldali miniszterelnök-jelölt arra is kitért, véleménye szerint Magyarországot ma már fel sem vennék az Európai Unióba, mivel hiányzik a fékek és ellensúlyok rendszere.

A baloldal miniszterelnök-jelöltjének angliai útjáról is hírt adtak több cikkünkben is. Márki-Zay itt többek között vallásos élményként írta le Péterfi Judit és Simon András csatlakozását a kampányhoz, majd a partizános Gulyás Mártonról szólva azt mondta: „Ő nyíltan meleg és szerintem kommunista. Nagyon szeretem!”

Később az is kiderült, Londonban Bajnai Gordonnal is összefutott – igaz ahhoz, hogy ez napvilágot lásson, egy szemfüles Mandiner-olvasó is kellett.

Dalibor Rohac Dalibor Rohac rendszeresen bírálta az elmúlt években a magyar kormányt a nemzetközi sajtóban, és kapcsolatot épített a hazai ellenzékkel – emlékeztet a Magyar Nemzet. Az egyik amerikai kutatóintézet munkatársa Magyarországot lejárató első cikkét 2012-ben a Weekly Standard-on közölte le, melynek címe „Magyarország útja a szolgaságba” volt. Pénzügyi szigorítást javasolt hazánk ellen, Korrupcióval és az orosz érdekek kiszolgálásával vádolta hazánkat, de Rohac egyike volt azoknak a nemzetközi szakértőknek is, akik azt az egyértelmű álhírt terjesztették el hazánkról, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbításával a magyar kormány megszüntette a parlamentáris demokráciát. Az Orbán-ellenes kutatóról IDE kattintva olvashat bővebben.

Borítókép: Márki-Zay Péter / Facebook