A csábítás trükkje - kuponos vásárlás: nem mindig jövünk jól ki az akcióból

Járt már pórul ingatlanközvetítő irodával?

Tempósan épülnek az új lakások, házak, pörög az ingatlanpiac, sok dolga van a közvetítőknek. Járt már úgy eladóként, hogy az iroda több jutalékot számolt fel az értékesítésért, mint amiben megállapodtak? Előfordult, hogy maga találta meg lakása vevőjét, az ingatlanközvetítő mégis sikerdíjat kért? Van, aki egyszerre több irodát is megbíz. Volt már vitája abból, hogy ki értékesítette az ingatlant, melyiket illeti a sikerdíj? Ossza meg velünk problémáját, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

– Az akciózáskor alapvető jogi követelmény az üzlettől, a vállalkozástól, hogy a fogyasztó valóban kedvezményben részesüljön. Sajnos előfordul, hogy a leértékelés előtt a kereskedő felemeli az árat, és valójában az eredeti összegért lehet hozzájutni a termékhez, tehát nincs is kedvezmény. Amennyiben ilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal találkozunk, éljünk bejelentéssel a megyeszékhely szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi osztályánál!– Rendelet szabályozza az internetes vásárlásra vonatkozó elállási jogot, amely indokolás nélküli, és az akciós termékekre is vonatkozik. A jogszabály a termék „akciós mivoltát" nem sorolja kizárási okként, így a vállalkozás sem térhet el a fogyasztó hátrányára. Ugyan vannak kivételek, hogy mely termékeknél nem élhetünk vele – például higiéniai cikkek, egyedileg gyártott áruk –, de nem a kedvezményes áruk miatt. A megrendelt cipő nem tartozik a kivételek közé, így olvasónk az akciós terméknél is elállhat a vásárlástól.