A fekete péntek tanulságai: Ha webáruház, akkor magyar vagy uniós javallott - szakértőink válaszoltak

Az ˝akár 50% kedvezmény˝ nem azt jelenti, hogy minden feleannyiba kerül. Fotó: Kuklis István

– Fontos jogi követelmény, hogy ha egy vállalkozás akciózik, akkor a fogyasztó valóban kedvezményben részesüljön, illetve a meghirdetett mértékű árleszállítást kapja. Ha ez nem így történik, az üzlet jogsértést követ el, és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytat. Amennyiben ezt tapasztaljuk, bejelentéssel élhetünk a megyeszékhelyen működő járási hivatal fogyasztóvédelmi osztályánál, illetve országos érintettség esetén a Gazdasági Versenyhivatalnál.– A probléma forrása az, hogy a fogyasztó nem tudja, kitől vásárolt, mert az internetes felületen nem tájékozódott figyelmesen, vagy az eladó nem is azonosította magát. Amennyiben nem tudható, hogy kitől vásárolunk, ne rendeljünk, mert ha később probléma merül fel, szinte lehetetlen az igényérvényesítés. Amennyiben még körültekintőbbek szeretnénk lenni, az Igazságügyi Minisztérium elektronikus cégjegyzékében is leellenőrizhetjük a magyarországiakat, még rendelés előtt. További jó tanács, hogy részesítsük előnyben a hazai, illetve uniós székhelyű, szabályosan működő webshopokat, hiszen a fogyasztóvédelem elsősorban ezek esetében tud segíteni.– Ilyen helyzetekben a kiindulópont az, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött-e érvényes szerződés. Ha igen, akkor a meghatározott áron kell adniuk a terméket, még akkor is, ha rendszerhiba történt. Ha nem jött létre érvényesen szerződés, akkor nem követelhetjük a meghatározott áron történő teljesítést. Önmagában az automatikus visszaigazolás nem feltétlenül jelenti az érvényességet is.Létrejött a szerződés, ha az eladó értesíti a vevőt a rendelés teljesítéséről vagy a termék feladásáról, illetve az átvétel lehetőségéről. Innentől az eladó igényt tarthat a vételár megfizetésére, a vevő a megrendelt termékre. Vagyis, ha van érvényes szerződésünk, akkor a vállalkozás nem hivatkozhat rendszerhibára, még akkor sem, ha ennek lehetőségére az általános szerződési feltételek közt figyelmeztet.– Előfordulhat, hogy úgynevezett fiktív akciózással találkozunk, azaz valójában nincs árkedvezmény. A vállalkozás egy olyan eredeti árat jelöl meg, amit korábban nem is alkalmazott, így a hozzá képest megjelölt akciós ár tulajdonképpen nem is kedvezményes. Jellemző szabálytalanság az is, hogy az akciós termék már a leértékelés első napján sem érhető el. Amennyiben ezekkel a jogsértő kereskedelmi gyakorlatokkal találkozunk, jelzéssel élhetünk a fogyasztóvédelemnél vagy a versenyhivatalnál.