A jegyvásárláskor nem az ár a legfontosabb - Ezekre figyeljünk, ha fesztiválozni megyünk

Szeged fesztiválja a SZIN – minden részlet számíthat. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

JÁRT MÁR PÓRUL NYÁRI LEÉRTÉKELÉSNÉL?



Nem is olyan régen még a szezon végi kiárusításon lehetett jó üzletet kötni, mára a nyár közepén is akcióznak a kereskedők. Előfordult már önnel, hogy az akciózás, a nagy leárazás előtt felárazták azt a felfújható medencét, ásványvizet vagy macskatápot, amit kiszemelt? Járt már úgy, hogy az akcióval csak becsalta valamelyik üzlet, a valóban kedvező árú termék nagyon gyorsan elfogyott? Írt már be emiatt a vásárlók könyvébe, tett bejelentést a fogyasztóvédelmi hatósághoz? A gyorsan kifogyó készletnél kompenzálás az is, ha az árut a meghirdetett áron

megrendelik – járt már így? Ossza meg velünk panaszát, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

– Érdemes a jegyeket közvetlenül a szervezőnél vagy az általa kijelölt hivatalos jegyértékesítő partnereknél, honlapokon, jegyirodákban megvásárolnunk. A jegyeladót ne az alapján válasszuk ki, hogy az az internetes keresőoldalon első helyen szerepel-e – sokszor akár hirdetésként –, ez ugyanis nem jelenti azt, hogy a cég megbízhatóbb lenne a többinél. Ha körültekintő vásárlásunk ellenére nem kapjuk meg a jegyet, vagy azzal nem jutunk be az eseményre, akkor a fogyasztó­vé­­delmi hatóságnál kezdemé­nyezhetünk el­­­­­járást. Csalás gya­­núja esetén feljelentést tehetünk az illetékes rendőrkapitányságon. Ha uniós jegyértékesítő vállalkozással szemben merül fel panasz, akkor az Európai Fogyasztói Központtól kérhető segítség.– Ha a belépőként kapott azonosító karszalag eleve gyenge, vagy sérült, akkor jó, ha egyből kérjük a kicserélését, mivel ha leszakad, eltűnik, akkor nem, vagy csak nagyon nehezen fogjuk tudni bebizonyítani, hogy a szalag nem a mi hibánkból sérült meg. Jól tette, hogy nem hagyta szó nélkül! Ha ezt később jelzi, nehezen tudta volna meggyőzni a szervezőket az igazáról.– Magyarországon a fogyasztókat írásban, egyértelműen, könnyen azonosíthatóan, tisztán olvashatóan kell tájékoztatni a megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról. Árként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni. Az eladási árat és az egységárat Magyarország törvényes fizetőeszközében, azaz forintban kell kiírni, akkor is, ha például egy fesztiválon sok a külföldi vendég is.