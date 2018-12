Adventkor is érdemes figyelni: mire vigyázzunk az ajándékvásárlásnál? - kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!

E-mailben várjuk kérdéseiket, észrevételeiket



Észrevételeiket várjuk a jelmagyarázat portálon, a e-mail címen fogyasztovedok.szeged@gmail.com kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértői olvasóinknak személyesen – e-mailben – is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.

Szezonális vásár: itt sem árt a fokozott óvatosság. Fotó: Török János

Könnyen előfordulhat, hogy egy karácsonyi ajándéknak szánt, értékesebb műszaki cikket, okostelefont, drágább illatszert, esetleg női táskát vagy gyerekjátékot néhány nappal a vásárlás után, de még az ünnep előtt ki szeretnénk cserélni. Mit tehetünk ilyenkor? Kérdezze szakértőinket!Egy érték felett már arra is érdemes figyelni, mit csinálhat a megajándékozott, ha nem találtuk el az ízlését, milyen könnyen cserélheti vissza a kapott ajándékot karácsony után. Járt már úgy, hogy azért hiúsult meg a csere, mert felbontották az ajándékot? Ossza meg tapasztalatait szakértőinkkel!Mit tehetünk, ha elvesztettük a vásárlást bizonyító blokkot, nyugtát vagy számlát? Alapesetben a reklamációt csak akkor köteles a kereskedő kezelni, ha ezekkel bizonyítjuk, hogy üzletében vásároltuk a terméket. Járt már így? Hogyan tudta megoldani? Pozitív történetét is várjuk.Sokan nincsenek tisztában a jótállás és a szavatossági idő jelentésével: erre ilyenkor különösen javallott figyelni. Előfordult már, hogy rosszul magyarázta el önnek az ezek közti különbségét valamelyik eladó? Mit tehet, ha úgy érzi, becsapták, és nem tudja garanciális igényeit érvényesíteni?Az interneten rendelt ajándék kiszállítási időpontja a felek megállapodásától függ, így mindenképpen érdemes tájékozódni arról, biztosan megérkezik-e karácsonyra. Amennyiben a vállalt határidőig nem jön meg, úgy a vevőnek póthatáridőt kell kitűznie. Járt már úgy, hogy a csúszás elrontotta az ünnepét, és emiatt elállt a szerződéstől, visszakövetelte az utalt vételárat? Kérdezze szakértőinket!Adventi időszakban a kitelepülő vásárokon gyakoribb az árfeltüntetés elmulasztása vagy értelmezhetetlensége, a csomagolóanyag belemérése a termék súlyába vagy az, hogy nem kapunk nyugtát vagy számlát. Tudta, hogy itt nem kötelező a vásárlók könyvét kihelyezni, de ha szóbeli panaszunkat nem rendezik, jegyzőkönyvet vetethetünk fel?Adódik a kérdés: miben más a szabályozás, ha gyerekjátékokról van szó, szigorúbbak-e a fogyasztóvédők ezen a területen? A gyerekjátékkal ne kockáztassuk meg, hogy piacon vagy alkalmi vásáron szerezzük be. Ha baj történik, ilyenkor valószínűleg nehezebb utolérni és felelősségre vonni az eladót. Járt már pórul ezzel piacon vagy kitelepülős karácsonyi vásáron?Hova forduljunk, ha személyi sérülést okozott egy játék? Az érintésvédelem kiemelten fontos ezen a területen, számos lemerült akkumulátort tölt maga a gyerek az otthoni elektromos hálózatról. Mit tehetünk, ha zárlatot okoz az elektromos készülék? Kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!