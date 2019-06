Ami jár az embernek, az jár - a strandon is

A jogainkkal a vízparton is érdemes tisztában lennünk. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Volt már problémája közüzemi mérőórával?



Víz-, gáz- és villanyórája szinte mindenkinek van. Előfordult már önnel, hogy sérült a közmű tulajdonában álló eszköz, és ebből vitájuk támadt? Későn jelentette, és ezért magas kötbért követelt a szolgáltató? Volt példa arra, hogy úgy gondolta, az óra cseréjének a költsége a közművet terheli, mégis ki kellett fizetnie? Tudta, hogy a mellékvízmérők hitelesítéséről, illetve cseréjéről maguk kötelesek gondoskodni a fogyasztók, volt ebből problémája, pluszköltsége? Ossza meg velünk panaszát, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

– Múlt szombaton 18 óra körül érkeztünk egy Szegedhez közeli fizetős tóra, ahol megvettük a belépőt, majd 5 perc alatt helyet kerestünk, és azonnal mentünk a vízbe. Körülbelül 5 percet voltunk benne, amikor hangosbemondón keresztül kitessékeltek mindenkit, majd 10-15 perc múlva bemondták, hogy a strand bezár a közelgő vihar miatt. A biztonsági intézkedést értem, azt viszont nem, hogy akkor már miért engedtek be. Vagy kifelé miért nem tudtunk beszélni pénztárossal vagy alkalmazottal, hogy visszakapjuk a belépőt, amellyel másik napon újra mehettünk volna.– Valójában a strandbelépőjegy vásárlása esetén is egy szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötünk. Álláspontunk szerint ebben az esetben ezt a szerződést a vállalkozás nem teljesítette, ugyanis „lehetetlenült". Ennek oka a vihar volt, amelyért sem a fogyasztó, sem a strand nem felelős. A Polgári Törvénykönyv szerint, ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik. Ha ezért egyik fél sem felelős, a nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. A leírt esetben a strandbelépőt ön kifizette, tehát álláspontunk szerint ez visszajár. Javasoljuk, hogy reklamációját írja meg a strandot üzemeltető vállalkozásnak, ehhez célszerű a belépéskor kapott nyugtát is csatolni.– Hekket ettem a strandon, sajnos utána több napig beteg voltam, talán romlottan kaptam, vagy valami probléma biztosan volt vele. Érdemes így utólag is jelezni a büfésnek, hogy rossz volt az étel?– Igen, panaszlevelet, e-mailt küldhet, amelyet a vállalkozás köteles megválaszolni, másrészt bejelentéssel élhet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál a 80/263-244-es zöldszámon. Továbbá érdemes tudni, hogy ha már az étel fogyasztásakor, az első falatoknál érezzük, hogy valami probléma van a minőségével, akkor ezt nyomban jelezzük az eladó vállalkozásnak. Ott helyben és azonnal kérhetjük nyugta ellenében az étel cseréjét vagy a vételár visszafizetését.