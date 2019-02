Biztosítás nélkül sokat kockáztatunk - Mire figyeljünk a síutaknál?

Hazai síterepet is választhatunk – itthon sem árt az óvatosság!

– Okunk lehet a reklamációra, ha nem azt kaptuk, amire a szerző- désünk szólt. Helyesen járunk el, ha már a helyszínen jelezzük panaszunkat az utaskísérőnek vagy a szállásadónak. Kifogásunkról kötelesek jegy- zőkönyvet felvenni, amelynek egy példánya minket illet meg. A kísérőnek az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni kell, és a panaszt azonnal orvosolni. Érdemes fotókkal, videóval dokumentálni a nem megfelelő szállást, szolgáltatást. Ha a helyszínen nem oldódik meg a gondunk, akkor a jegyzőkönyv alapján tudunk reklamálni a szervezőnél, elutasítás esetén pedig békéltető testületi eljárást kezdeményezhetünk.– Találkozhatunk olyan hirdetéssel, amely hiányos és megtévesztő tájékoztatást ad a lényeges információkról. Legyünk körültekintőek, ellen- őrizzük az utazás lefoglalása előtt, pontosan mit tartalmaz az ár. Ha egy összegben fizetünk, írásban kérjünk részletes tájékoztatást, hogy pontosan mi van a csomagban. Érdeklődjünk arról is, az ár tartalmazza-e a fakultatív programok költségét. A levelezéssel a későbbiekben is tudjuk bizonyítani, hogy a szervező vállalkozás mire tett ígéretet. Ha nem jutunk velük dűlőre, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat miatt bejelentéssel élhetünk a Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályánál.– A polgári törvénykönyv alapján minden új termékre két év a kellékszavatossági idő. Ebből az első hat hónapon belül jelzett hiba esetén vélelmeznünk kell, hogy oka már a vásárlás pillanatában is megvolt, csak rejtve maradt. A vállalkozás a kötelezettsége alól akkor tud mentesülni, ha független szakvéleménnyel igazolja, hogy a hiba nem anyagi vagy gyártási eredetű. Első lépésben kérhetjük a javítást vagy a cserét, elutasítás esetén a békéltető testülethez fordulhatunk.A biztosításhoz kapcsolódó kérdésekre a penzugyifogyaszto.hu szakértői adtak összefoglaló választ. Még mindig sokan nem kötnek utasbiztosítást a sítúrákra, pedig ez ma már az indulás napján online is megtehető. Persze ezt nem célszerű az utolsó pillanatokra hagyni, az ajánlatok összehasonlítása nem csak a spórolás miatt hasznos. Fontos, hogy a társaságok mekkora összegig térítenek mentést vagy kórházi ellátást. Lényeges, hogy utólag fizetik-e a felmerült költségeket, vagy azonnal, helyettünk is állják a számlát.Egy jónak tűnő csomagról is kiderülhet, hogy számos életszerűnek tűnő kockázatot kizár, vagy olyan összegeket tartalmaz, amelyek messze elmaradnak a káreseménnyel kapcsolatos valódi költségektől. Szerződéskötés előtt nézzünk utána, hogy a magunkkal vitt vagyontárgyakra van-e fedezet. Fontos, hogy a célországban mekkorák a betegellátási, baleseti költségek. Unión belül hasznos, de nem elég az EU-egészségbiztosítási kártya!