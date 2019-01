Ezekre figyeljünk a fürdőkben, wellness-szállókban - Ne hagyjuk, hogy elrontsák a pihenésünket!

Itt hibátlan a csempeburkolat. Illusztráció: Karnok Csaba

Jelzés, bejelentés

Jogosan kérhet kártérítést a vendég, ha a szálláshely nem biztosítja maradéktalanul a reklámjában foglalt wellness-szolgáltatást – ehhez a szálloda recepciójánál jelezni kell a panaszukat. Ha a fürdő vagy a szálloda wellnessrészén baleset, sérülés, illetve káreset történik, minden esetben jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A bejelentést a sérelmet szenvedett vendégnek kell haladéktalanul megtenni a későbbi bizonyítási nehézségek elkerülése érdekében.

– A wellnessfürdőben műanyag karórát adtak, azzal lehetett belépni és minden más szolgáltatást is igénybe venni. Sajnos én elhagytam, és szép kis összeget kellett fizetnem. A fürdő arra hivatkozott, hogy ez a szabályzatukban benne van – mit lehet ilyenkor tenni?– A rövid válasz: nem sok mindent. A digitális karórára, az úgynevezett proxyórára valóban a vendégnek kell vigyáznia, de ha mégis elveszti, akkor fontos, hogy az eltűnést azonnal jelezzék a fürdő alkalmazottjának, és a vendég beazonosítása minél hamarabb megtörténjen. Általában ilyenkor sem kerülhető el az órapótlási díj, de a kifizetett, még igénybe nem vett szolgáltatások elérhetővé válnak – vagyis némi kármentés történik. Ha a beazonosításra nincs lehetőség, a magasabb órapótlási díjon felül sajnos még a kifizetett összeg is elvész. A fürdők házirendjét a vendégek a belépési jog megvásárlásával egyidejűleg – például jegy, bérlet, kedvezményes kártya, kupon – elfogadják, ezért érdemes a használati feltételekről előre tájékozódni. De főleg vigyázni a proxyórára.– A múlt hónapban az egyik fürdőben a csempék a medencében nagyon rossz állapotban voltak, és komoly kosz is volt. Jeleztem, és szerettem volna beleírni a panaszkönyvbe, de nem adták oda. Mit tehetek ilyenkor?– Amennyiben a fürdő szolgáltatásainak minőségével nem vagyunk elégedettek, szóban és írásban is jelezhetjük panaszunkat. Ha kifogásunkat nem orvosolják a helyszínen, a fürdő vagy wellness-szálloda jegyzőkönyvet köteles felvenni. A vezetőnek az észrevételeket ki kell vizsgálnia, és annak nyomán intézkedni. Az írásbeli panaszra a vállalkozásnak 30 napon belül írásban, érdemben válaszolnia kell. Ha ez nem történik meg, bátran fordulhatunk a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is.– Karácsony előtt egy termálfürdőbe vettünk jegyet, ami a szauna használatát is tartalmazta. A kettőből egy sem működött, elnézésünket kérték, de amíg ott voltunk, nem tudtunk szaunázni. Ilyenkor mit lehet kezdeni?– Ha adott napon a megváltott jegy ellenére a vásárolt szolgáltatás nem működik, és erről a fürdő előzetesen nem tájékoztatta a fogyasztót, hibás teljesítésről van szó. Ennek következményeként kérhetünk kompenzációt a fürdőtől, például árleszállítást. Fontos, hogy a hiányosságot haladéktalanul jelezzük a fürdőben, mert így lehetőségük van azonnal orvosolni a helyzetet. Tapasztalatunk az, hogy ez az esetek többségében így is történik, és a helyzet megnyugtatóan rendeződik. Ám ehhez mindenképpen szóvá kell tenni a szolgáltatási hiányosságot. Ha a vitát nem sikerül közvetlenül rendezni, akkor bátran fordulhatunk a békéltető testületekhez is – eljárásuk ingyenes és jellemzően gyors.