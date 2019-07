Fürdőruhát cserélne vissza vagy vitába kerül a strandbelépő miatt? Mutatjuk a lehetőségeket!

Hurrá, itt a nyár! De nem mindegy, mennyiért vesszük a strandbelépőt. Illusztráció: Frank Yvette

Volt már problémája közüzemi mérőórával?



Víz-, gáz- és villanyórája szinte mindenkinek van. Előfordult már önnel, hogy sérült a közmű tulajdonában álló eszköz, és ebből vitájuk támadt? Későn jelentette, és ezért magas kötbért követelt a szolgáltató? Volt példa arra, hogy úgy gondolta, az óra cseréjének költsége a közművet terheli, mégis ki kellett fizetnie? Tudta, hogy a mellékvízmérők hitelesítéséről, illetve cseréjéről maguk kötelesek gondoskodni a fogyasztók? Volt ebből problémája, pluszköltsége? Ossza meg velünk panaszát, mi pedig megkérdezzük fogyasz­tóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

– A fogyasztóvédelemről szó­­ló törvény szerint több el­­adá­si ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a kiírt legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. Továbbá szabály az is, hogy az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán ol­vashatóan kell feltüntetni. Ilyen esetekben érdemes már a helyszínen reklamálni, és ha ott nem oldódik meg a problémánk, írásban is javasolt rögzíteni panaszunkat. Ha már kifizettük a ma­­gasabb összeget, a különbözetet utólag is követelhetjük a strandot üzemeltető vállalkozástól, a kettős árfeltüntetést azonban érdemes fotóval is bizonyítani.– A hatályos jogszabályok nem kötelezik arra a vállalkozásokat, hogy az üzletben vásárolt, nem hibás ter­méket visszavegyék vagy -cseréljék. Egyes boltok azonban önként, ért­hető üzletpolitikai okokból vál­lalják, hogy bizonyos ideig visszaveszik a nem hibás, de más okból a vásárlónak mégsem tetsző terméket. Ilyen esetben az ön­­kéntes vállalás feltételeit is a vállalkozás határozhatja meg, így azt is, hogy bizonyos termékek esetén egyszerűen nem biztosítja ezt a megoldást. Nagyon gyakran tartoznak ide a fürdőruhák, fehérneműk, ami teljességgel érthető. Önöknél a kivételről előre tájékoztatta a vásárlót a vállalkozás, így szabályszerűen jár el, ha az igényüket elutasítja.