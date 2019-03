Ki, és meddig követelheti rajtunk a közüzemi tartozást, büntetést? Kérdezze szakértőinket!

Kínálat a neten. Kupon kupon hátán. Illusztráció: Karnok Csaba

Tartozásról, elévülésről várjuk kérdéseiket



A közüzemi tartozások kapcsán nem igaz, hogy az idő majd mindent megold. Járt már úgy, hogy hírközlési vagy más szolgáltatóval régen megszűnt szerződése után több év múlva jelentkezett egy behajtó cég azzal, hogy a jelentős összegű számlatartozást fizesse meg? Előfordult már önnel, hogy korábbi címéről elköltözött, ezért nem kapta meg a szolgáltató felszólítását egy állítólagos tartozásról? Kérdezze szakértőinket! Megtörténhet, hogy valaki ingatlanának áramtartozásáról kap értesítést a behajtó cégtől, miután már régen eladta. A pénzkövetelések általában 5 év alatt évülnek el, az elektronikus hírközlési szerződésekből eredő polgári jogi igények viszont már 1 év alatt. Ilyen például a jogosulatlan útdíjhasználatból, illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozás. Járt már úgy, hogy vitatta a fizetést?



Ossza meg velünk történetét, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

Szaporodnak a kuponos cégek, ráépülve pedig az úgynevezett gyűjtőoldalak is, amelyek több ilyen vállalkozás ajánlatait szedik össze. A békéltető testületekhez beérkező panaszokból kiolvasható, hogy a kuponos vásárlásoknál törvényellenesen korlátozzák a fogyasztói jogokat egyes webáruházak. Ma kuponnal szinte bármit megvásárolhatunk, legyen az luxusutazás, wellnesshétvége, fogfehérítés, kozmetikai kezelés, okostelefon vagy hétköznapi használati cikk.A kuponos webáruházak mindent elkövetnek, hogy a fogyasztókat vásárlásra bírják, ilyen az „Egyet fizet, kettőt vihet akció" vagy akár a 20–90 százalékig terjedő árleszállítást biztosító kuponok megvétele. Előfordult, hogy a megvásárolt kupon beváltásakor a szálláshely közölte, hogy a vendég által megjelölt időpontokban már nincs szabad hely, de jelentős ráfizetéssel más időpontban tudnak szállást biztosítani. Fontos, hogy ha a kuponnal érintett időszakban nincs szabad hely, akkor a szálloda a felelős, kivéve, ha nem kapott előzetesen értesítést a foglalásról.A kedvezményes árak vásárlásra csábítják a fogyasztókat, de a kuponos oldalak a termékeket vagy szolgáltatásokat csak közvetítik, nem értékesítik. Így nem a portál és a vevő között jön létre a szerződés, hanem a tényleges eladó, vagy a szolgáltatást nyújtó cég és a vásárló között. Ennek azért van jelentősége, mert a közvetítő által értékesített szolgáltatásért általában nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel a kuponos oldalt üzemeltető cég. Ezért fontos, hogy a fogyasztó melyik vállalkozással állt valójában kapcsolatban, kinek fizetett, mely cég állította ki a számlát, ténylegesen ki adta át a terméket.Jobb a békesség jeligére a kinyomtatott kupont, a megrendelésről és a visszaigazolásról kapott elektronikus levelezést is érdemes megőrizni. Ha a szolgáltatás nem felel meg az előzetes tájékoztatásnak, illetve a szerződési feltételnek, akkor a hibás teljesítésre hivatkozással követelhető a díj mérséklése vagy egyéb kártérítés. Aki a vitáját nem tudja a vállalkozással közvetlenül rendezni, fordulhat a lakóhelyéhez legközelebbi békéltető testülethez, igénybe veheti az ingyenes és gyors eljárást – már mobilapplikáción keresztül is.