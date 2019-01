Legyünk óvatosak a netes vásárlásnál! Mutatjuk, milyen jellemző kérdésekben segítettek 2018-ban a fogyasztóvédők

Nagy leárazás. Nem árt az óvatosság. Illusztráció: Frank Yvette

– Fontos jogi követelmény, hogy ha egy vállalkozás akciót hirdet, akkor a fogyasztó valóban kedvezményben részesüljön, illetve a meghirdetett mértékű árleszállítást kapja meg. Ilyenkor felmerülhet, hogy a vállalkozás fiktív akciózást alkalmaz, valójában nincs árkedvezmény. Amennyiben ilyen esettel találkozunk, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat miatt bátran éljünk bejelentéssel a megyeszékhelyen működő Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálynál.– Bármit is írtak a szerződésben, főszabály szerint a kereskedő felel minden olyan hibáért, ami megvolt a vásárlás pillanatában, és arról a vevőt nem tájékoztatta, az pedig nem vehette észre. Az erre vonatkozó felelősség szerződéses kizárása semmis. Használt termékek vásárlása esetén 1 év szavatossági idő áll rendelkezésünkre, hogy a rejtett hibát felfedezzük és közöljük a kereskedővel. Az első 6 hónapban kedvezőek a bizonyítási szabályok a fogyasztó számára, csupán azt kell vélelmeznünk, hogy a hiba oka már vásárláskor is megvolt, csak nem derült ki. Ennek az ellenkezőjét a vállalkozásnak kell független szakértővel bizonyítania, hogy a helytállási kötelezettsége alól mentesülni tudjon.– Valóban érdemes mellőzni azt a bizonyos külföldi jegyüzéroldalt, hiszen pszichológiai ráhatást is gyakorol, gyors vásárlásra késztet. Folyamatosan jelzi, hogy mások is nézik az adott jegyet, és a nagy érdeklődés miatt csak néhány percünk van a tranzakció végére érni. Probléma az is, hogy nem várt, rejtett költségek derültek ki a jegyek megrendelését követően vagy a vásárlási folyamat végén. Például a legutolsó kattintás előtt, de még a bankkártyaadatok beírását megelőzően jelenik meg kicsiben a bal felső sarokban a valójában levonandó összeg. Mivel nem uniós székhelyű a vállalkozás, nincs igazán hova jelenteni a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot. A legjobb eszköz a megelőzés.– Az internetes vásárlás előtt alaposan tájékozódjunk a vállalkozásról és a kínált termékekről, különösen igaz ez a fogyasztószerekre és étrend-kiegészítőkre. Fontos, hogy ne higgyünk feltétel nélkül az „előtte" és „utána" fotóknak. Ne feledjük, a reklámokban a súlycsökkenés mértékére és ütemére utalni tilos! Felmerülhet a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, ezért bejelentéssel élhetünk a járási fogyasztóvédelemnél vagy a Gazdasági Versenyhivatalnál. Ha nagyobb a tét, akár békéltető testületi eljárást is kezdeményezhetünk.