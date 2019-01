Mi volt a 2018-as esztendő nagy átverése? Írja meg történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!

E-mailben várjuk kérdéseiket, észrevételeiket



Észrevételeiket várjuk a jelmagyarázat portálon, a e-mail címen fogyasztovedok.szeged@gmail.com kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértői olvasóinknak személyesen – e-mailben – is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.

A vásárlás a csábító akciók ellenére is okozhat nehézségeket. Fotó: Kuklis István

Mi okozta a legnagyobb nehézséget vásárlásai során, melyik szolgáltatónál érezte úgy, hogy átverték? Best of 2018 összeállításunkhoz várjuk az elmúlt év kiemelkedő történeteit, hogy mások is okulhassanak belőle. Utazni egész évben lehet, ha kérdései vannak a szerződéssel kapcsolatban, csalódott az irodában, írja meg nekünk! Lemondási biztosítás, fakultatív program, pluszköltség, légkondis busz – minden úgy volt, ahogy ígérték?A használt autók vásárlásával kapcsolatban is várjuk olvasóink felvetéseit. A kilométeróra-állásnak ugyan magunk is utánanézhetünk, és a lekérdezhetőség 2018-ban tovább javult, de tanácsos szakember segítségét is kérni. Ha úgy érzi, megvezette a kereskedő vagy egy magáneladó, ossza meg velünk, kérdezze szakértőinket!A cipővásárlás örök sláger. Ennek kapcsán az is minduntalan kiderül, sokan nem tudják, mit takar a jótállás, a garancia és a szavatosság. Járt már úgy, hogy bele kellett nyugodnia a cipőjavíttatásba a csere helyett? Ugyancsak szezontól független kérdés az étrend-kiegészítők és a fogyókúrás tabletták hasznossága, az viszont biztos, hogy két hónap alatt ritkán sikerül a 20-30 kilós fogyás. Csapták be kamu fogyasztószerrel vagy egészségügyi csodaműszerrel, szolgáltatással?Egyre terjed az internetes vásárlás, ám érdemes óvatosnak lenni, ha a virtuális világgal üzletelünk. Előfordult, hogy nem azt kapta, amit rendelt, vagy késett a kiszállítás, és visszakérte a pénzét? Megérkezett karácsonyra a Black Friday alkalmából vásárolt, ajándéknak szánt mobiltelefon? Nem ritka, hogy olyan hűségidős előfizetési szer- ződést írtunk alá, amiről kiderül, inkább a mobiltársaságnak előnyös. Járt már úgy, hogy nem akarta igénybe venni az önre tukmált szolgáltatást? Ossza meg tapasztalatait szakértőinkkel!Volt komoly hátraléka csekkbefizetéssel, számlarendezéssel, keveredett elszámolási vitába valamelyik köz-műszolgáltatóval? Előfordult, hogy megsérült a mérőóra plombája, akarták már kizárni emiatt valamelyik közszolgáltatásból? Akadt problémája 2018-ban az elszámoló számlával vagy a társasházon belüli költségmegosztással? Írja meg történetét, hogy mások is tanuljanak belőle!