Mikor hasznos a kizárólagos szerződés ingatlaneladáskor?

Mi rontotta el a legutóbbi nyaralását?

Nincs ember, aki végigolvassa az utazási irodák általános szerződési feltételeit. Volt már problémája ebből? Hogyan oldódtak meg a panaszai? Az óvatosabbak útlemondási biztosítást is kötnek, bármi közbejöhet az indulásig. Adódott vitája abból, hogy az iroda vagy a biztosító nem minősítette váratlannak a nyaralásukat meghiúsító eseményt?



Van, aki megtervezi a fakultatív programokat, és ezekért előre fizet is az irodáknak. Járt már úgy, hogy a helyszínen olcsóbban befizethette volna ezeket, mint ahogy azokat felszámolták? Kihez fordulhat, ha a lefoglalt út többe kerül, mint amennyiért hirdették?



Sok iroda hirdet olcsó utazást, ám a túl alacsony ár visszaköszönhet a szoba minőségében. Járt már úgy, hogy a tenger helyett a szálloda hátsó udvarára nézett az ablaka? Ossza meg velünk problémáját, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

– Nem olvastam el részletesen az ingatlanközvetítős szerződést, amelyet egy hónapja kötöttünk. Kiderült, kiemelten hirdetik a lakást, így más módon nem adhatom azt el jutalékfizetés nélkül. Ez jogszerű?– Az általános szerződést kötő ügyfelek ingatlanát bárki értékesítheti, nemcsak az adott iroda, kizárólagos megbízásnál a vállalkozás ehhez az opcióhoz kedvezményeket társít. Lényege, hogy a hirdető más irodával nem áll szerződésben, illetve nem is kezdeményez ilyet, ő maga azonban eladhatja/kiadhatja az ingatlant. Gyakran olvasni exkluzív és prémium szerződésről is.Exkluzív szerződés esetén kizárólag az iroda értékesítheti az ingatlant, prémiumnál az irodán kívül az ügyfél maga is eladhatja/kiadhatja azt. A nagyobb közvetítőknél a két felső kategória jellemzően egy: a tulajdonos „saját személyes körében" értékesítheti az ingatlant anélkül, hogy az iroda jutalékot vagy kötbért számítana fel, de külsősöknek történő értékesítés esetén már felszámolják a jutalékot.– Alapesetben az eladó fizeti az ingatlanközvetítőt, ám olvastam, hogy a sikerdíj osztódhat az eladó és a vevő között. Ez így szabályos?– Az esetek többségében valóban az ingatlanközvetítővel szerződő felet terhelik a díjak, ám előfordulhat ettől eltérő megállapodás is. Az utóbbi időben már találkozhatunk az úgynevezett felezőcsomaggal, használata akkor lehetséges, ha a vevő erről tud. Lényege, hogy a vásárlóval és az eladóval is kötnek egy-egy szerződést, a sikerdíjfizetési kötelezettség pedig megoszlik a két fél között. Fontos, hogy akár vevőként, akár eladóként kötünk szerződést az ingatlanközvetítővel, mindenképpen figyelmesen és részletesen olvassuk el.– Vannak ingatlanos portálok, amelyek a legjobbnak titulálják magukat. Honnan tudom, hogy valóban ők a legjobbak, ott van a legtöbb ingatlan stb; lehet ilyet mondani, írni?– Az ingatlanpiacra is jellemző, hogy hangzatos szlogenekkel, felsőfokú jelzőkkel keltik fel a leendő ügyfelek figyelmét, ezek az úgynevezett piacelsőségi állítások. Nem is gond mindaddig, amíg a cég bizonyítani tudja azokat, ám legtöbbször nincs valóságtartalma a hangzatos jelzőknek. A fő elvárás az, hogy a piacelsőségi állítások bizonyíthatóak legyenek – ezzel kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatalnak vizsgálata is indulhat.