Nem árt óvatosnak lennünk, ha megsérülne a mérőóra - És azt tudja, mikor kell beengednünk a szolgáltató szakemberét?

Három évre módosult a gázszolgáltatással kapcsolatos tartozások elévülési ideje. FOTÓ: KARNOK CSABA

MIRE FIGYELJÜNK, HA FESZTIVÁLOZUNK?



Túl vagyunk a szegedi Deja Vu Fesztiválon, a Balaton Soundon, előttünk van még a Sziget és a nyárzáró SZIN is. Járt már úgy, hogy a drága belépőért nem azt kapta, amit ígértek a szervezők, a beharangozott sztárfellépő helyett másodvonalbeli műsorral töltötték meg a programot? Előfordult, hogy a csipre feltöltött és el nem költött a pénzt nem kapta vissza a számlájára? Kereste már a fesztivál szervezőjét, ha nem orvosolta a panaszát valamelyik vendéglátós? Járt már úgy, hogy a belépőként kapott azonosító karszalag eleve gyenge vagy sérült volt, és ezt bizonygatni kellett a beléptetésnél? Hogyan oldódott meg a konfl iktus? Ossza meg velünk panaszát, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

– A mérőórák épségéért a fogyasztók felelnek, akkor is, ha nem az ő tulajdonukban van a szerkezet. Itt érdemes megjegyezni, hogy a mellékvízmérő viszont az ügyfél tulajdonában van. Esetében nem árt az óvatosság, ha bármilyen rendellenességet, sérülést tapasztalunk, azt haladéktalanul be kell jelenteni a szolgáltatónak, ellenkező esetben kötbérköveteléssel élhet a társaság.– A fogyasztónak valamilyen módon biztosítania kell azt, hogy a szolgáltató munkatársai be tudjanak jutni az ingatlanba. Amennyiben a kiértesített időpont nem megfelelő, vagy túl bő intervallumot ölel fel, egyeztessünk újat, illetve kérhetünk egy szű­kebb időtartamot is. A mé­rőcserére csak munkana­pokon van lehe­tő­ség reggel 8 és este 20 óra között. Érdemes megjegyezni, hogy ha az ingatlanba való bejutást nem biztosítjuk – kétszeri írásbeli, eredménytelen felszólítást követően –, a szolgál­tató nem peres, bírósági eljárást is igénybe vehet a bejutás érdekében, és azt jogi úton is kikényszerítheti. Fontos, hogy a lakás mellékvízmérő-cseréjénél a felhasználónak vagy meghatalmazottjának jelen kell lennie, csak ők írhatnak alá.– Tavaly decemberben módosult a gáz- vagy áramszolgáltatással kapcsolatos tartozások elévülési ideje három évre. Ha biztos abban, hogy ez időn belül nem szakadt meg az elévülés – például tartozás elismerése, per indítása, egyezség, illetve fel­­szólítást sem kapott –, akkor a követelés vélhetően már nem hajtható be. Fontos, hogy az elévülésre a fogyasztónak kell hivatkozni a szolgáltatónál, követeléskezelőnél, közjegyzői vagy akár a peres eljárásban.Túl vagyunk a szegedi Deja Vu Fesztiválon, a Balaton Soundon, előttünk van még a Sziget és a nyárzáró SZIN is. Járt már úgy, hogy a drága belépőért nem azt kapta, amit ígértek a szervezők, a beharangozott sztárfellépő helyett másodvonalbeli műsorral töltötték meg a programot? Előfordult, hogy a csipre feltöltött és el nem költött a pénzt nem kapta vissza a számlájára? Kereste már a fesztivál szervezőjét, ha nem orvosolta a panaszát valamelyik vendéglátós? Járt már úgy, hogy a belépőként kapott azonosító karszalag eleve gyenge vagy sérült volt, és ezt bizonygatni kellett a beléptetésnél? Hogyan oldódott meg a konfliktus? Ossza meg velünk panaszát, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.