Nem érdemes ˝okosba˝ cserélni a gázpalackot, tűzifát csak tiszta forrásból - szakértőink válaszoltak

Tűzifás kaloda – a szakemberek azt javasolják, térfogatra vásároljunk. Illusztráció: Frank Yvette

– Annyi kétes ügyletről lehet hallani, olvasni. Honnan tudhatom, hogy legális forrásból származik az árusított fa?– Annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy az eladásra kínált tűzifa ellenőrzött helyről származik, kérjünk szállítójegyet. Ezen az erdőtörvény értelmében szerepelnie kell a műveleti lap sorszámának. Amennyiben ilyet nem tudnak felmutatni, jobb nem belemenni a vásárlásba. Inkább igazolt eredetű fát keressünk, például az erdészeteknél. Az ellenőrizhetetlen forrású, nem legális eladótól vásárolt tüzelőanyag még a látszólag olcsóbb ár ellenére is szinte biztosan nem lesz jó üzlet.– Tavaly év végén vásároltunk egy kisebb adag tűzifát, egy házaló teherautójáról. Nagy csalódás lett belőle, mert a fa vizes volt, így nem fűtött olyan jól, tehát ráfizettünk.– Érdemes figyelni arra, hogy a frissen kivágott vagy más okból vizes fának magasabb a nedvességtartalma. Ezért ha súlyra vásárolunk, a fában lévő vizet is megfizetjük. Ez okozhat csalódást később, amikor a fa kisebb fűtőértéket ad, mint amire számítottunk. És persze nehezebben is gyullad meg és ég el, miközben füstöl és szennyezi a környezetet.Mindenképpen azt javasoljuk, térfogatra vásároljanak – például a kalodás kiszerelést –, szemben a súlyra történő méréssel. Ugyanis a térfogat, az erdei köbméter gyakorlatilag nem függ a fa nedvességtartalmától, és ha történetesen nedvesebb a kelleténél, érdemes hagyni kiszáradni.– Az interneten olvastam egy hirdetést, ahol feltűnően alacsony áron kínáltak szenet és tűzifát is. Felhívtam őket, de egyetlen kérdésemre sem tudtak rendesen válaszolni. Nem dőltem be nekik, de el tudom képzeli, mennyi embert becsaptak. Hogyan működhetnek így?– Hirdetőújságokban, interneten megjelentetett bizonytalan eredetű reklámok alapján rendelt, majd valahonnan ömlesztve szállított árutól valóban jobb óvakodni. Könnyen lehet, hogy az udvarra vagy a kapu elé leborított kupac tűzifa mennyisége a rendeltnek és kifizetettnek csak a fele, hiszen nincs lehetőség az ellenőrzésére. Az ilyen hirdetésekre az is jellemző, hogy nem mindig lehet tudni, ki az eladó.Így probléma esetén nem találjuk meg, kinél reklamáljunk, kivel szemben kezdeményezzünk jogi eljárást. Ezeken ma már többféle hatóság is rajta tartja a szemét, és határozottan lép, ha szabálytalanságot talál, de bátran élhet jelzéssel a becsapott vásárló, épp úgy, mint akinek helyén volt az esze.– Időről időre olvasható, hogy vannak forgalomban illegálisan töltött gázpalackok. Honnan tudjuk, hogy egy gázpalack nem legálisan töltött és veszélyes?– A zárófólián szereplő PB-gázforgalmazónak garantálnia kell a palackban lévő gáz korrekt mennyiségét, szabványnak megfelelő minőségét és a palack biztonságos felhasználhatóságát. Ugyanakkor a zárófólia nélküli palackoknál a töltést végző cég kiléte ismeretlen, és ez a garancia nem áll fenn.Csak olyanokat vásároljunk, amelynek szelepe ép, és zárófóliával is el van látva. A fólia nélküli palackok amellett, hogy nem megfelelő minőségűek, még balesetveszélyesek is. Érdemes tehát ellenőrzött forrásból, benzinkutaknál vagy a gazdaboltokban cserélni a kiürült palackot, akár a disznóvágáshoz, akár a Szieszta kályhás fűtésrásegítéshez kell.