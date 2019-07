Nem mindegy, mikor és hol töltjük fel - ezekre figyeljen, ha nem akarja, hogy elvesszen a fesztiválkártyán maradt pénz

Kényelmes, készpénzmentes fizetési módot kínálnak a fesztiválok kortól függetlenül. ARCHÍV FOTÓ

– Szinte minden fesztivál készpénzmentes. Honnan tudhatom meg, hogy ha a végén marad pénzem a fesztiválkártyán, azt mikor és hol kaphatom vissza? – kérdezte olvasónk.– Arra gondolva, hogy ha a fesztiválkártyán az esemény befejeztével marad pénz, már előzetesen érdeklődjünk annak visszaszerzési módjáról. Minden fesztiválnak van szabályzata, amely már interneten is elérhető, érdemes itt vagy a helyszínen alaposan tájékozódni. Általában a kártyán megmaradt egyenleget legkésőbb a fesztivál utolsó napján, zárásig lehet visszaváltani készpénzre. Egy fesztiválkártya érvényes lehet több eseményre is, de a rajta szereplő összeg általában nem vihető át a rendezvények között. Továbbá érdemes a fesztiválkártyát a meghatározott módon regisztráltatni, így elvesztése esetén gyorsan le tudjuk tiltani.Minap körbejárta a sajtót a hír, hogy tavaly több mint 104 millió forint bevétele származott a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-nek a Festipay-kártyán maradó összegekből. A rendszer egyebek mellett a Volt Fesztiválon, a Balaton Soundon és a Szigeten is biztosítja a készpénzmentes, integrált beléptetési-fizetési lehetőséget.– A Sziget Zrt. rendezvényeinek zárása után az online feltöltött Festipay-kártyán maradt összeget már automatikusan visszautalják a tulajdonosnak – tette közzé minap a szervező cég. Az idei év újdonsága, hogy megkülönböztetik a helyszíni és az online feltöltéseket a visszatérítéskor. A helyszínen feltöltött pénz maradványértéke csak a fesztiválon váltható vissza, ezt a látogatónak személyesen kell igényelnie a feltöltőpontokon. Ezt a rendezvény nyitva tartása alatt bármikor megtehetik.Ugyanakkor az online feltöltött egyenleg maradványértéke minden esetben automatikusan visszautaltatható a fesztivál zárása után is, egy megadott határidőn belül. A látogatók jól fogadták az újítást, ugyanis az online feltöltések és az érintős fizetések aránya jelentősen megnövekedett.A karszalagokon maradt egyenlegek pedig drasztikusan csökkentek idén mind a Volt Fesztiválon, mind a Balaton Soundon.