Nem minden virsli, ami annak látszik és tűzijátékot csak tiszta forrásból!

Kérjünk nyugtát a tűzijátékról is!

Év vége felé gyakrabban ülünk be egy étterembe vacsorázni a barátainkkal, és előfordulhat, hogy olyat is kifizettetnek velünk, amire nem számítottunk. Mondjuk, várakozás közben megesszük az asztalra kitett pogácsát, csipszet, amelyeket mi a ház ajándékainak gondolunk. A fogyasztóvédők hivatalos válasza erre az, hogy a jogszabály szerint minden olyan információt előre közölni kell a vendéggel, amely döntését befolyásolja. Tehát, ha például pogácsáért, csapvízért külön pénzt számol fel az étterem, akkor erről bennünket előre, egyértelműen tájékoztatnia kell.Étteremre nem mindenkinek telik, vendégváró virslire könnyebben. Ugyanakkor meglehetősen sok a silány minőségű termék, amelyeket kis odafigyeléssel azért elkerülhetünk, 2017 augusztusától a virsli minimális hústartalmára vonatkozó szabályozás ugyanis megváltozott. E szerint 40-ről 51 százalékra emelkedett az alsó határ, vagyis virsli névvel csak a megfelelő termékek kerülhetnek az üzletekbe. Tehát ha rudacska, pálcika vagy egyéb játékos nevű húskészítménnyel találkozunk, éljünk a gyanúval, hogy valójában nem virsliről van szó!Nagyvárosokban sokan szilvesztereznek az utcán, vásárolnak ételt, italt és egyebeket az alkalmi árusoknál. Előfordulhat, hogy az alkohol hatására nem látjuk, mi mennyibe is kerül, ám gyakori az is, hogy nem tüntetik fel pontosan az árakat, visszaélnek az év végi kollektív lazasággal.– Az árakról mindig írásban, egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan, Magyarország törvényes fizetőeszközében, azaz forintban kell tájékoztatni a fogyasztókat – hangsúlyozzák a GVTI szakemberei. Kimérős italok és ételek esetén is ezen alapelvek szerint kell feltüntetni az egységárakat. Fontos az is, hogy több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a legalacsonyabb eladási árat számolni, vagyis „le kell nyelnie" a tévedését.Évek óta visszatérő probléma, mit tegyen a vásárló a hibás tűzijátékkal, és visszaviheti-e a fel nem használt pirotechnikai terméket. A fogyasztóvédők hangsúlyozzák: kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásároljunk tűzijátékot! Ezt december 28-ától tehetjük meg, és 31-én 18 órától január 1-je 6 óráig használhatjuk fel az eszközöket. Az árusnak tűzijáték vásárlásakor is adnia kell számlát vagy nyugtát – ha mégsem, akkor kérjük! –, ezekkel tudjuk fogyasztóként igazolni, hogy a hibás terméket az adott helyen szereztük be. A problémás vagy lejárt tűzijátékot a vevőnek kell a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó pedig köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.