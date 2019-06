Ön küldött már vissza ételt házhoz szállítás után? Pedig megteheti!

Motoros futár – az ételt még a jelenlétében ellenőrizzük! FOTÓ: KARNOK CSABA

– Többször rendeltem már ételt egy étteremből, mindig elégedett voltam, ám a legutóbbi alkalommal a húst annyira odaégették, hogy szinte fekete volt. Nem is értettem, hogyan küldhették ki azt így a konyhából. Jeleztem a futárnak, hogy ezt így nem szeretném átvenni, aki elég tanácstalannak tűnt, hogy mit tegyen ebben a helyzetben. Végül visszavitte. Pontosan milyen jogaim vannak egy ilyen esetben?– Helyesen tette, hogy az ételt még a futár jelenlétében ellenőrizte, ezt érdemes mindig megtenni. Ha esetleg a kiszállítást végző alkalmazott időhiányra hivatkozva nem biztosítaná ezt a lehetőséget, ám az étellel kapcsolatban minőségi kifogásunk van, érdemes ezt azonnal írásban jelezni az étteremnek. Ilyenkor hangsúlyozzuk, hogy nem volt lehetőségünk a futár jelenlétében ellenőrizni az ételt. Fontos továbbá, hogy ha élelmiszer-biztonsági kockázatot tapasztalunk – például romlott az étel –, akkor javasolt abból egy kis mintát félretenni a hűtőbe, és mindezt azonnal jelezni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ingyenesen hívható zöldszámán: 80/263-244.– Egyre többször fordul meg a fejemben, hogy milyen kényelmes volna a heti-havi nagy bevásárlást online intézni, nem tudom azonban, hogy köteles-e a futár a rendelésemet a lakásomig elhozni, illetve, kérhetek-e ilyet.– Az első online bevásárlást megelőzően érdemes alaposan átolvasni az üzlet Általános Szerződési Feltételeit, ez nem feltétlenül szórakoztató, de tartalmazza a kiszállításra vonatkozó részletes információkat is. A szállítás a legtöbb esetben – és a fő szabály szerint – a főbejáratig történő kiszállítást jelenti, de az üzletek természetesen ettől pozitív irányban eltérhetnek. A fokozódó versenyben mára egyre több az olyan vállalkozás, ahol a vevő kérheti a lakásig történő szállítást is.