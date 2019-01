Örök téli téma a tűzifa - Hiába a rutin, pórul járhatunk

Illusztrációk: Frank Yvette

Javában tart a fűtési szezon, sokan nem tudják ezt megoldani távhőszolgáltatással, gázzal, villannyal vagy hőszivattyús rendszerrel, így fával, brikettel, vagy éppen szénnel tüzelnek. Az utóbbi persze kiszorulóban van, de azért nem csak mutatóban maradtak meg a cserépkályhák.Sok olvasónk tűzifával oldja meg fűtést, illetve segít rá nappaliba állított látványkandallóval, vagy éppen vízteres kazánnal a radiátoros rendszerre. Így fontos tudni, mire figyeljünk a tűzifa vásárlásakor, ha apadni kezd a készlet.Számos panasz érkezik a fogyasztóvédelmi szervezetekhez, több elmérgesedett ügy jut el a békéltető testülethez a megvásárolt tűzifa fajtájával, minőségével és mennyiségével kapcsolatban. És nem árt körültekintően tájékozódni az árakról és a csomagolásról sem.Járt már úgy, hogy a tűzifa lepakolása után kiderült, az áru kevesebb, mint a kifizetett mennyiség? Mit tudott tenni? Előfordult már önnel, hogy panasza nyomán arra hivatkoztak, a megrendelt fa ömlesztett? Írja meg történetét!Egyszerűbb a szabályosan összerakott tűzifa, az úgynevezett kalodás, vagy éppen a hálós ömlesztett, ám nem ritka, hogy kívül szép és minőségi, belül meg ott a rejtőző kisebb fűtőértékű hulladékfa. Járt már így? Orvosolták a panaszát?Ha nem erdei vagy hasított köbméterben, hanem tömegben vásárol a fogyasztó, arra kell figyelnie, hogy a kiválasztott fa súlyát befolyásolja a fajtája, a nedvességtartalma és egészségi állapota is. Sóztak már önre frissen vágott, vizes tűzifát?Mára gyakorlatilag mindent lehet rendelni interneten, így fát, brikettet és szenet is. Előfordul, hogy a weboldalakon talált hirdetés nem egyértelmű. Figyelmetlenségből, esetleg szándékosan félretájékoztatja a fogyasztót. Találkozott már ilyennel? Ossza meg tapasztalatait, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!Veszélyt jelentenek az illegálisan töltött, zárófólia nélküli PB-gázt tartalmazó palackok, ezek 2018-ban is nagy mennyiségben kerültek forgalomba. A fóliával a forgalmazó garantálja a gáz mennyiségét, minőségét és a biztonságos felhasználhatóságot.A zárófólia nélküli palackokat nagy valószínűséggel feketén töltötték, és közöttük veszélyeseket, túltöltötteket is találni. Járt már úgy, hogy a sziesztakályhás fűtéshez – vagy éppen disznóvágáshoz – sérült vagy hiányzó zárófóliás gázpalackot cserélt, és ebből problémája volt? Tudta, hogy a hivatalos újratöltésnél szelepcsere és szivárgásfigyelés is történik, ami biztonságot jelent?Olvasóink a fogyasztovedok.szeged@gmail.com e-mail-címen kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértői olvasóinknak személyesen és e-mailben is próbálnak megoldási javaslatokat adni. A közérdeklődésre számot tartó válaszok pedig szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.